Sony: PlayStation Showcase mit PS5-Fokus für den 9. September angekündigt

Am Donnerstag, den 9. September 2021 um 22:00 Uhr will Sony einen PlayStation Showcase veranstalten, in dem es laut PlayStation Blog um kommende PS5-Spiele gehen wird: "Im ca. 40 minütigen Showcase gibt es Aktuelles aus den PlayStation Studios und von einigen der innovativsten Entwickler der Branche zu Spielveröffentlichungen zu den diesjährigen Feiertagen und darüber hinaus. Bleibt nach der Präsentation in der Nähe, um weitere Updates von einigen der im Showcase vorgestellten Studioteams zu erhalten.Bitte beachtet: Die nächste Generation von VR für PlayStation wird diesmal nicht dabei sein. Aber trotzdem wird es jede Menge fantastischer PS5-Titel von großen und kleinen Entwicklerstudios geben. Wir hoffen, dass ihr dabei sein könnt!" Die Übertragung kann live via YouTube oder Twitch mitverfolgt werden.