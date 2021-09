Sony: Übernimmt Entwickler Firesprite (The Persistence)

Sony gönnt sich ein weiteres Entwicklerstudio: Wie Gamesindustry.biz berichtet, hat der Konzern das britische Unternehmen Firesprite übernommen , dessen bekanntester Titel der letzten Jahre The Persistence darstellen dürfte. Der prozedurale Weltraum-Horror erschien zunächst für VR-Plattformen und wurde später für den klassischen Bildschirm umgesetzt.Das Studio wurde im Jahr 2012 u.a. von ehemaligen Mitarbeitern aus Sonys Studio Liverpool (WipEout, ehemals Psygnosis) gegründet. Es wirkte zusammen mit Team Asobi (Astro-Bot-Reihe) an den experimentellen Sammlungen The Playroom und The Playroom VR mit. Etwa 250 Angestellte arbeiten laut dem Branchenmagazin gegenwärtig im rapide wachsenden Studio, das einiges an Erfahrung mitbringen dürfte. Auch PlayStation-Studios-Chef Hermen Hulst sieht die technischen und kreativen Fähigkeiten als "überragend" an, was ein wichtiger Faktor sei, um den Katalog von Exklusivspielen auszubauen.Bereits im Februar wurde anhand einer Stellenanzeige bekannt, dass Firesprite ( The Persistence ) offenbar an einem VR-Titel zu einer "der originellsten und erfolgreichsten Konsolen-IPs der vergangenen zehn Jahre" arbeitet - von der "Multimillionen Einheiten" verkauft worden seien. Er solle ein "ganz neues Kapitel" in einem "hochgradig originellen Universum" aufschlagen, welches "die vollen immersiven Möglichkeiten von VR" nutzt.Nach Sonys Firesprite-Aufkauf dürften die Chancen also deutlich sinken, dass Quest- und PC-VR-Nutzer irgendwann ebenfalls in den Genuss des neuen Spiels kommen. PS5-Besitzer können sich vermutlich größere Hoffnungen machen: Laut unbestätigter Leaks aus verschiedenen Quellen setzt Sony beim seinem kommenden VR-Headset stark auf eine Hybrid-Strategie für Titel, die sowohl fürs Headset als auch den TV erscheinen. In diesem Bereich konnte Firesprite mit The Persistance bekanntlich schon ausgiebig Erfahrungen sammeln.