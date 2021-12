Sony: Gerüchte um neuen PlayStation-Dienst, der als Konkurrenz zum Xbox Game Pass an den Start gehen soll

Laut einem Bericht von Bloomberg arbeitet Sony derzeit an einem neuen Abonnement, bei dem PlayStation Plus und PlayStation Now offenbar miteinander verschmelzen werden. Schon im Frühjahr 2022 soll der Dienst mit dem Codenamen "Spartacus" zur Verfügung stehen und seinen aktiven Mitgliedern eine Auswahl an aktuellen Titeln sowie verschiedenen Klassikern damaliger PlayStation-Generationen bieten. Im Moment sind Details zum neuen PlayStation Plus – dessen Name offensichtlich weiterhin bestehen bleiben soll – zwar noch nicht final, der Dienst soll jedoch in unterschiedliche Preiskategorien eingeteilt werden.Mit der ersten Stufe erhalten Spieler die Vorteile, die sie auch bereits durch ihre Mitgliedschaft bei PlayStation Plus kennen. Die zweite Kategorie würde Zugriff auf eine umfangreiche Bibliothek mit Spielen für PlayStation 4 und PlayStation 5 ermöglichen. Das Highlight des neuen Abonnements ist aber Stufe 3. Hier gibt es unter anderem einen Katalog voller Klassiker, die für PS1, PS2, PS3 und PSP erschienen sind. Auch die Funktionen von PlayStation Now und erweiterte Demos sind Teil der teuersten Kategorie. Ob die Klassiker heruntergeladen oder lediglich gestreamt werden können, ging aus dem Bericht nicht hervor. Sony möchte damit einen Konkurrenten für den gleichermaßen erfolgreichen sowie lukrativen Xbox Game Pass anbieten. Details zu den möglichen Preisen sind bislang ebenfalls nicht bekannt. Eine Nachfrage von Bloomberg bei Sony wurde nicht beantwortet.