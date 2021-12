Sony: Hochrangige PlayStation-Führungskraft nach Pädophilie-Vorwürfen entlassen

"To Catch a Predator" war eine US-amerikanische Fernsehsendung moderiert von Chris Hansen. In dieser wurden gezielt Personen über das Internet angelockt, die mit vermeintlich Minderjährigen online unangebrachte Nachrichten austauschten und diese zu einem Treffen einluden.Ein ähnliches Konzept besitzt der YouTube-Kanal "People v. Preds". Der Kanal umfasst mittlerweile knapp 100 Episoden, und in Episode 93 nahm die Gruppe angeblich Kontakt mit George Cacioppo auf, einem Senior Vice President von Sony Interactive Entertainment, der seit dem Jahr 2013 u.a. am PlayStation Store arbeitete. People v. Preds gibt an, sich als 15-jähriger Junge auf der Dating-Seite Grindr ausgegeben und einen Chat mit Cacioppo gestartet zu haben, der online das Pseudonym „Jeff“ verwendet haben soll. Laut der YouTuber lud Cacioppo den vermeintlich 15-jährigen zu sich nach Hause ein.Im Video selbst ist "Jeff" zu sehen, wie er ein PS5-Shirt trägt, und dem Mitglied von People v. Preds die Tür vor der Nase zuschlägt. Zwar werden keinerlei Verbrechen oder ähnliches im Video dargestellt, und auch die Identität von Cacioppo kann nicht einwandfrei bestätigt werden, People v. Preds teilte jedoch zusätzlich einige Screenshots der Chat-Verläufe. Diese beinhalten ebenfalls ein angebliches Selfie von Cacioppo, der auf der Aufnahme dasselbe T-Shirt wie "Jeff" trägt.Mittlerweile wurde der Senior Vice President von Sony mit einem dazugehörigen Statement gefeuert, wie u.a. CNET berichtet: "Wir sind uns der Situation bewusst und das Arbeitsverhältnis mit dem betreffenden Mitarbeiter wurde beendet." In einem Gespräch mit Kotaku erklärte ein Sprecher von People v. Preds, dass die Informationen öffentlich gemacht wurden, da die Polizei nicht mit "Cyber-Gruppen" wie ihnen zusammenarbeitet. Die Beweise sollen jedoch an die Autoritäten überbracht worden sein.