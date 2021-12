Sony: Familie der PlayStation Studios wächst: Sony übernimmt Valkyrie Entertainment

Today we announce @valkyrieent will be joining the PlayStation Studios family. The studio will be making invaluable contributions to key PlayStation Studios franchises pic.twitter.com/sNTugminD5



Kurz vor Ende des Jahres wurde die Familie der PlayStation Studios um ein weiteres Team erweitert. Dabei handelt es sich um Valkyrie Entertainment aus Seattle. Das Studio wurde in der Vergangenheit für viele namhafte Projekte als Unterstützung angefragt. Dazu zählen Spiele wie God of War Valorant oder League of Legends . Seit einiger Zeit ist Valkyrie Entertainment auch an der Entwicklung von God of War Ragnarök beteiligt, das 2022 für PlayStation 5 und PlayStation 4 erscheinen soll. Die Übernahme gab Hermen Hulst (Head of PlayStation Studios) bei Twitter bekannt.Auch in Zukunft wird Valkyrie Entertainment als Support-Studio bei den Projekten der PlayStation Studios helfen. Seit letztem Sommer hat Sony bereits mehrere Teams übernommen. Erst vor wenigen Wochen hat sich Bluepoint Games dem Unternehmen angeschlossen , das zuletzt für das Remake von Demon's Souls Remake PS5 verantwortlich war. Vor einiger Zeit sind außerdem die Returnal -Macher von Housemarque hinzugestoßen . Mit der Übernahme von Valkyrie Entertainment ist die Anzahl der PlayStation Studios nun auf insgesamt 17 angestiegen.