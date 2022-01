Sony: PlayStation Store: Januar-Sale mit zahlreichen Angeboten

WRC 10 – 27,49 Euro

Big Rumble Boxing – 20,99 Euro

I Am Dead – 11,99 Euro

Orc Must Die! 3 – 20,09 Euro

MechWarrior 5: Mercenaries – 22,49 Euro

World War Z: Aftermath – 29,99 Euro

NBA 2K22 – 38,24 Euro

Crysis Remastered Trilogy – 37,49 Euro

Children of Morta: Complete Edition – 13,49 Euro

Tales from the Borderlands – 14,99 Euro

Nioh 2 Remastered – 40,19 Euro





Wenn ihr eine PlayStation-Konsole besitzt und auf der Suche nach dem ein oder anderen Schnäppchen seid, solltet ihr dem PlayStation Store im Verlauf der nächsten Tage dringend einen Besuch abstatten. Dort findet derzeit nämlich ein groß angelegter Sale mit mehreren Hundert Angeboten statt.Die Auswahl an Spielen ist üppig. Wenn ihr auf Rennspiele steht, könnten Titel wie Team Sonic Racing oder der Rally-Ableger WRC 10 etwas für euch sein. Wenn es etwas actionreicher zugehen darf, stehen mit Red Dead Redemption 2 und World War Z: Aftermath ebenfalls passende Spiele bereit. Auch die Rollenspiel-Fans kommen dank Wasteland 3 oder Children of Morta auf ihre Kosten.Solltet ihr über ein aktives Abonnement von PlayStation Plus verfügen, erhaltet ihr einen zusätzlichen Rabatt beim Kauf der Spiele. Das vollständige Angebot findet ihr im PlayStation Store , hier ein kleiner Ausschnitt: