Sony: Neue Ausgabe von State of Play möglicherweise im Februar

The current rumor is that the next Sony event looks like it could be in February based on this month's media events and past PlayStation dates.



It'll probably be State of Play, but it has the potential to be a pretty big one IMO. pic.twitter.com/Si0QSY7PeZ



— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 9, 2022

Die Events unter dem Banner von "State of Play" nutzt Sony Interactive Entertainment stets, um Neuigkeiten rund um die PlayStation-Familie zu verkünden, Spiele anzukündigen und frisches Material zu präsentieren. Einem aktuellen Gerücht zufolge könnte die nächste Ausgabe kurz bevorstehen.Das geht zumindest aus einem aktuellen Tweet des bekannten Branchen-Insiders und Leakers Tom Henderson hervor. Darin erklärt er, dass derzeit einiges auf ein PlayStation-Event im Februar dieses Jahres hindeute. Dabei handele es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um eine weitere Ausgabe von „State of Play“, die wohl einiges zu bieten haben werde. Dabei brachte Henderson unter anderem das Open-World-Spiel Hogwarts Legacy ins Gespräch, das bekanntlich im beliebten Harry-Potter-Universum angesiedelt ist und derzeit bei dem Entwicklerstudio Avalanche Software in Arbeit ist. Es ist durchaus möglich, dass es bei dem Event nicht nur frisches Material von dem Titel zu sehen gibt, sondern auch einen Release-Termin.Konkrete Quellen für diese neuen Informationen nannte Tom Henderson wie gewöhnlich nicht. Allerdings hatte er sich bereits mehrfach als verlässliche Quelle von Gaming-Infos herausgestellt. Es könnte demnach durchaus etwas Wahres an der Sache dran sein.