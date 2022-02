Sony: Übernahme von Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar angekündigt

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft vor wenigen Tagen, hat nun auch Konkurrent Sony den Kauf des nächsten Entwicklerstudios bekannt gegeben. Dabei handelt es sich um Bungie (Halo, Destiny), die sich für 3,6 Milliarden US-Dollar den Sony Worldwide Studios anschließen. Allerdings wird sich bei der Veröffentlichung neuer Spiele und Inhalte zunächst aber wohl nicht viel verändern. Laut Sony werden die Projekte von Bungie auch weiterhin auf mehreren Plattformen erscheinen.Der Deal hat außerdem keine Auswirkungen auf aktuelle Pläne von Destiny 2. Hier wird die Erweiterung "The Witch Queen" wie geplant am 22. Februar 2022 überall zur Verfügung stehen. Auch exklusive Inhalte für PlayStation wurden ausgeschlossen. Funktionen wie Cross-Save und Cross-Play bleiben ebenfalls erhalten. Im Moment plant Bungie mit neuen Inhalten für Destiny 2 bis ins Jahr 2024. Knapp ein halbes Jahr soll Sony an der Übernahme gearbeitet haben. Es handelt sich also nicht um eine Antwort auf den Deal von Microsoft. Die Verantwortlichen kündigten zudem an, dass sich weitere Übernahmen auf dem Weg befinden würden.