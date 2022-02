Sony: PlayStation-Profile können in Kürze mit Discord verknüpft werden

Es ist schon einige Monate her, dass Sony eine Partnerschaft mit Discord vorgestellt hat (wir berichteten ). Nun haben die Verantwortlichen bekannt gegeben , auf welche Funktionen sich PlayStation-Spieler künftig freuen dürfen. Zunächst können nur US-Nutzer die neuen Features ausprobieren. In den kommenden Tagen sollen dann aber weitere Länder hinzukommen. In den Discord-Einstellungen haben User z.B. die Möglichkeit, ihr PSN-Profil nun mit der Plattform zu verknüpfen.Damit werden die Titel, die ihr gerade auf PlayStation 5 oder PlayStation 4 spielt, direkt in eurem Discord-Profil angezeigt. Andere Nutzer können dadurch sehen, was ihr im Moment so treibt. Die Funktion ist allerdings freiwillig und kann in den Einstellungen deaktiviert werden. Gleichzeitig könnt ihr euren PSN-Namen künftig im Discord-Profil platzieren, damit User beispielsweise Freundschaftsanfragen an euch schicken können. Wann genau Spieler in Europa mit der Integration rechnen können, hat Discord nicht verraten.