Sony: Gerücht: Ein neues Spiel rund um Sly Cooper?

According to a source, for Sly, they are aiming for a reveal for the second half of 2022. Which makes sense since later this year is Sly's 20th anniversary. https://t.co/TsO3nf8Ofx



— AccountNGT (@accngt) March 6, 2022

Seit dem Release des letzten Spiels der Action-Adventure-Reihe Sly Cooper sind mittlerweile neun Jahre vergangen. Zwar gab es immer wieder mal Spekulationen um einen neuen Ableger, doch bisher wurde es nie konkret. Das könnte sich jedoch schon bald ändern.Das behauptet zumindest der bekannte Insider und Leaker "AccountNGT". In einem aktuellen Tweet beruft er sich auf eine nicht näher genannte Quelle, deren Aussage zufolge das Entwicklerstudio Sucker Punch angeblich an einem neuen Sly-Cooper-Spiel arbeite. Die Ankündigung des Projekts sei für die zweite Hälfte dieses Jahres geplant. Diese könne mit dem großen Jubiläum anlässlich des 20. Geburtstages der Reihe zusammenfallen: Das erste Sly Cooper kam am 23. September 2002 für die PlayStation 2 auf den Markt. Das Jubiläum wäre der passende Anlass für eine solche Ankündigung.Sollte sich dieses Gerücht bewahrheiten, dürfte jedoch nicht mehr mit einem Release in diesem Jahr zu rechnen sein. Zwischen der Enthüllung und der Veröffentlichung liegen normalerweise mehrere Monate, was eher auf einen Release frühestens Anfang 2023 hindeuten würde. Zudem solltet ihr den Leak mit einer gewissen Vorsicht genießen, denn bisher gibt es weder eine Bestätigung noch eine Stellungnahme seitens Sucker Punch bzw. Sony. Andererseits hat "AccountNGT" mit seinen Prognosen bereits mehrfach richtig gelegen. Das wird insbesondere dahingehend interessant, da nach seinen Aussagen auch ein neuer Ableger von inFamous bei Sucker Punch entstehen soll.