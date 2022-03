Sony: Neue State of Play heute Nacht im Livestream!

#StateofPlay kehrt diesen Mittwoch zurück!



Schaltet am 9. März um 23:00 Uhr (MEZ) ein und erhaltet für ungefähr 20 Minuten erste Einblicke und Updates zu #PS4- & #PS5-Spielen mit besonderem Fokus auf die Spiele unserer Publisher aus Japan. https://t.co/BAjjvNhdwg



— PlayStationDE (@PlayStationDE) March 8, 2022

Die Verantwortlichen von Sony haben die nächste State of Play angekündigt. Bereits am heutigen 9. März 2022 um 23 Uhr erhalten wir einen Blick auf die kommenden Spiele für PlayStation 5 und PlayStation 4. Wie gewohnt kann das Event wieder im Livestream bei YouTube und Twitch mitverfolgt werden. Die Übertragung hat eine Gesamtlänge von etwa 20 Minuten.In den Mittelpunkt der heutigen State of Play rückt Sony diesmal vor allem die Titel von Publishern aus Japan. Damit könnte es zum Beispiel einige Updates und Neuvorstellungen von Unternehmen wie Square Enix oder auch Capcom geben. Im PlayStation Blog stellt Sony jedoch klar, dass es zwischendurch auch Ankündigungen von Entwicklern aus aller Welt geben wird. Neue Infos zu PlayStation VR2 solltet ihr aber nicht erwarten. Das wurde bereits im Vorfeld der State of Play bestätigt.