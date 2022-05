Sony: Termin der nächsten State of Play bekannt

Pflichttermin für die Playstation-Gemeinde: Bereits in der nächsten Woche lädt Sony zur brandneuen Ausgabe der State of Play-Show, die neben neuen Trailern sogar einen Ausblick auf PSVR2 geben soll.Noch bevor Geoff Keighley am 09. Juni mit dem Summer Game Fest durchstarten kann, schnappt sich Sony die Pole Position und zeigt vorher 30 Minuten lang ausgewählte Neuigkeiten rund um die Playstation 4 und 5.Die neue Ausgabe der State of Play startet auf YouTube und Twitter am 02. Juni zu nachtschlafender Zeit, um 23:59 MEZ. Neben neuen Trailern zu bereits angekündigten Titeln, gibt es die ein oder andere Neuankündigung und erste Infos zur kommenden Playstation-VR-Brille sollen laut Sony vorgestellt werden.Die Hardware im Detail? Erste Spiele? Preis und Erscheinungstermin? Unklar! Kann Sony in diesem Jahr neben God of War Ragnarök noch einen weiteren potenziellen Knaller an den Start bringen? Wir sind gespannt.