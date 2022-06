Sony: PlayStation Plus: Diese Spiele kommen im Juni 2022

Sony hat jüngst die neuen Gratis-Spiele für Playstation Plus im Juni 2022 verkündet. Mit dem dazugehörigen Abonnement lassen sie sich wie gehabt einfach downloaden oder in der Bibliothek dauerhaft speichern.Die drei neuen Titel fallen dieses Mal einheitlich martialisch aus, denn in ihnen wird ausnahmslos auf die ein oder andere Weise gekämpft, wenngleich auf ganz unterschiedlichen Härtegraden. Mit dabei sind God of War (PS4, PS5), Naruto to Boruto: Shinobi Striker (PS4) sowie Nickelodeon All-Star Brawl (PS4, PS5).Das ganz große Highlight stellt ohne Zweifel God of War dar. Die 2018 herausgebrachte Neuinterpretation der Reihe ist ein Meisterwerk des Genres und ein Meilenstein des Gaming-Mediums an sich. Mit 19,5 Millionen verkauften Einheiten (Stand: August 2021) ist es der meistverkaufte PS4-Release überhaupt.Mittlerweile gibt es übrigens auch eine PC-Portierung, die wir für eine göttliche Umsetzung halten.Die von 1999 bis 2014 produzierte Mangareihe Naruto zog nicht nur eine äußerst erfolgreiche Animeserie nach sich, sondern wurde auch mehrfach als Videospiel adaptiert. Eines davon ist die Klopperei Naruto to Boruto: Shinobi Striker, die 2018 von Bandai Namco erschien. Bis zu vier Spieler können darin Fäuste und Füße fliegen lassen, ob nun gemeinsam gegen NPCs oder gegeneinander in verschiedenen Spielmodi. Aber auch Solo-Missionen können bestritten werden.Das Animations-Universum vom TV-Sender Nickelodeon umfasst zahlreiche ikonische Figuren, die heutzutage nicht mehr aus der Popkultur wegzudenken sind, wie zum Beispiel Spongebob Schwammkopf oder auch die Teenage Mutant Ninja Turtles. Sie alle und noch viel mehr treten in Nickelodeon All-Star Brawl gegeneinander an. Auch hier können bis zu vier Spieler gleichzeitig am rabiaten Geschehen in knallbunter Optik teilnehmen.