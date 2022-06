Sony: Neue Hardware soll im Livestream präsentiert werden

Sony Showcase im Stream: Hier seht ihr die Präsentation live

Schon in der kommenden Woche möchte Sony frische Hardware präsentieren. Das Ganze soll im Zuge eines Events per Livestream übertragen werden. Doch um welche neuen Produkte könnte es sich handeln?Wer bei dem Hardware-Showcase von Sony nun von einer brandneuen PlayStation-Generation ausgeht, der wird vermutlich enttäuscht. Dennoch darf man gespannt sein, was der japanische Hersteller den Technik-Fans aus aller Welt am 28. Juni zu zeigen hat. Gerüchten zufolge soll es sich dabei primär um Peripherie handeln.Während man auf der offiziellen Seite nicht näher auf die Hardware, die uns Sony vorstellen möchte, einging, vermuten aufmerksame Beobachter allein anhand des Namens des Events, das "Find Your New ZONE" heißen soll, um welche Produkte es gehen wird. So sieht es ganz danach aus, als würden gleich mehrere Headsets und Gaming-Monitore der INZONE-Serie präsentiert werden.Beruhigende Gewissheit haben wir allerdings erst am nächsten Dienstag, denn ab 23 Uhr wird das Event live auf YouTube übertragen. Den entsprechenden YouTube-Player findest du direkt hier:Vorstellbar wären laut Branchen-Insider Tom Henderson gleich drei verschiedene Headsets, die sich in unterschiedlichen Preisregionen bewegen sowie zwei Gaming-Monitore, die "perfekt für die PS5" geeignet sein sollen und eine dementsprechend niedrige Latenz aufweisen. Dabei soll ein Monitor für hochauflösendes 4K-Gaming bei 144 Hertz gefertigt sein, während das zweite Modell Full HD-Gaming bei 240 Hertz verspricht. Außerdem spricht Henderson von einer Reihe an Gaming Assist Funktionen. Wie viel die neue Hardware von Sony letzten Endes kosten wird, wird dabei offengelassen.