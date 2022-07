Sony: Backbone One: PlayStation-Controller fürs iPhone

Screenshot - Sony (iPad, iPhone) Screenshot - Sony (iPad, iPhone) Screenshot - Sony (iPad, iPhone) Screenshot - Sony (iPad, iPhone)

Kein Aufladen, kein Schnäpchen

Offiziell lizensierter Controller im DualSense-Look vorgestellt: Die PlayStation-Edition des Backbone One soll iPhone-Spielern die Remote-Play-Funktionen im PlayStation-Kosmos schmackhaft machen.Für ein PlayStation-Logo auf dem iPhone-Gamepad hat es nicht gereicht, doch die Buttons sehen fast aus wie auf eurem PS5-Controller zuhause. Laut PlayStation Blog soll der "Backbone One für ein ultimatives Gaming-Erlebnis für PlayStation-Spiele auf dem iPhone" sorgen. Aber natürlich könnt ihr das Mobilspiel-Pad auch für alle anderen Handygames benutzen. In der passenden Backbone-App soll es aber besondere "PlayStation-Integrationen, unter anderem benutzerdefinierte Glyphen, die die legendären PlayStation-Formen repräsentieren" geben. Naja, wer's braucht...Sony nennt in seinem Blog-Eintrag (vielleicht bewusst) keinen Preis, ein paar Klicks offenbaren jedoch die Details: Der Backbone One im PlayStation-Look (das Pad gibt es übrigens auch ohne PS-Design) kostet stattliche 119 Euro und ist ab sofort erhältlich. Aufgeladen werden muss das GamePad übrigens nicht, es wird über einen Anschluss direkt vom Telefon aus mit Strom versorgt – "pass-through charging" nennt die offizielle Webseite das.Das Teil ist 9,4 cm hoch und 17,6 cm (zusammengeschoben) bzw. 25,7 cm (auseinandergezogen) breit; es wiegt 138 Gramm und verfügt über einen 3,5mm-Kopfhöreranschluss. Wie ihr damit am Strand und sogar in der Autowerkstatt zocken könnt, das verrät euch der aus dem Leben gegriffene Trailer...