Sony: Übernahme der Savage Game Studios bekanntgegeben

Sony gründet eigene PlayStation Studios Mobile Division

Sony gibt die Übernahme der Savage Game Studios, einem noch jungen Entwicklerteam, das erst im Jahre 2020 gegründet wurde, bekannt. Damit will der Hersteller stärker auf dem mobilen Markt angreifen.Die Savage Game Studios hätten laut eigenen Angaben bereits langjährige Erfahrung bei der Entwicklung mobiler Spieletitel. Mit dieser wolle das Team nun die PlayStation Studios bei der Umsetzung neuer Ideen unterstützen.Sogar ein eigenes neues Department wurde für die weitere Arbeit an mobilen Projekten bei den PlayStation Studios gegründet. Die sogenannte Mobile Division soll unabhängig von der Konsolenentwicklung arbeiten und sich auf "innovative, mobile Erlebnisse auf der Grundlage neuer und bestehender PlayStation IPs" konzentrieren, lässt Hermen Hulst, seines Zeichens Chef der PlayStation Studios, im Blog-Eintrag durchblicken.Darüber hinaus würde an einem noch unangekündigten Triple-A-Mobile-Live-Service-Actiontitel aktuell bereits gearbeitet werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Dabei würden die "Bemühungen jenseits der Konsole in keiner Weise unser Engagement für die PlayStation-Community oder unsere Leidenschaft, weiterhin großartige Einzelspieler-Erlebnisse mit einer fesselnden Geschichte zu entwickeln" schmälern, versichert Hulst noch im selben Atemzug.Und auch der CEO der von Sony übernommenen Savage Game Studios betont, dass sie ihre eigenen IDeale nicht verraten würden. So glaube man, dass die Führung der PlayStation Studios ihre Vorstellungen davon, wie sie am besten arbeiten und erfolgreich sein können, respektieren würden. Ob Sony seinem Erzfeind Microsoft im erbitterten Kampf um die Gaming-Vorherrschaft so ein Schnippchen schlagen kann, bleibt vorerst abzuwarten.