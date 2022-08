Sony: Kauf weiterer FromSoftware-Anteile bekanntgegeben

Was sich FromSoftware von dem Verkauf seiner Anteile verspricht

Sony könnte Publisher-Rolle einnehmen

Technik-Gigant Sony gibt bekannt, weitere Aktienanteile von FromSoftware übernommen zu haben. Zusammen mit dem chinesischen Entertainment-Konglomerat Tencent kommt man nun auf etwas über 30 Prozent.Dabei gehören Sony nach dem Deal immerhin 14,09 Prozent der Anteile des Elden Ring -Entwicklerstudios, während Tencent nun über seine Tochtergesellschaft Sixjoy sogar 16,25 Prozent des Unternehmens besitzt. FromSoftware verspricht sich, noch mehr Kapital aus der verstärkten Investition der beiden Unternehmen zu schlagen.Zu den Gründen für die vermehrte Abgabe seiner Aktienanteile an Sony und Tencent äußerte sich FromSoftware über den Mehrheitsaktionär Kadokawa. Dieser erklärt in einem Statement, dass man sich für die Zuteilung an Sixjoy entschieden hätte, da das Unternehmen stark in der Entwicklung und dem Einsatz mobiler Spiele und anderen Netzwerktechnologien auf dem globalen Markt, einschließlich China, sei. Für den Verkauf an Sony sprachen ebenfalls die Expertise in der Entwicklung von Spielen, Videos und verschiedenen anderen Medien auf dem globalen Markt.Kadokawa, das noch immer im Besitz eines mehrheitlichen Anteils von 69,66 Prozent von FromSoftware ist, versichert allerdings auch, dass das Unternehmen weiterhin seine eigenen IPs entwickeln wird. "From Software wird proaktiv in die ENtwicklung leistungsfähigerer Spiele-IPs für sich selbst investieren, um die Entwicklungskapazitäten von FromSoftware zu stärken und wird versuchen, einen Rahmen zu schaffen, der die Ausweitung des Umfangs der eigenen Veröffentlichungen auf dem deutlich wachsenden globalen Markt zu ermöglichen", heißt es dazu in dem Statement.Es erweckt also den Anschein, als könne die Zusammenarbeit von Sony und FromSoftware weit über den Kauf beziehungsweise Verkauf von Aktienanteilen hinausgehen. FromSoftware veröffentlicht seine Spiele zwar in Japan auf eigene Faust, in anderen Ländern sind jedoch externe Publisher für ihren Verkauf verantwortlich.Gerade Titel wie das hochgelobte und vor allem populäre Elden Ring dürften sich auf der anderen Seite auch für Sony und Tencent lohnen. Vorstellbar ist, dass der PlayStation-Konzern bei den kommenden Releases des Entwicklerstudios eine größere Rolle einnehmen könnte. Zuletzt gab Sony bekannt, dass man die Savage Game Studios übernommen hätte , um weiter auf dem Markt der Mobile Games vorzustoßen.