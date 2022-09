Sony: Neue Ausgabe der State of Play angekündigt

Was könnte gezeigt werden?

Bevor Sony das vielversprechende Actionspiel God of War Ragnarök herausbringt, gibt es in der neuen State of Play weiteres Material zu Spielen aus dem Portfolio der Japaner. Allerdings erst zu später Stunde.Bereits heute, also am 13. September, möchte Sony in der State-of-Play-Show neue Trailer und Infos zu insgesamt zehn Spielen zeigen. Wer die sehen möchte, muss aber durchhalten, denn die Party steigt erst um Mitternacht. Die Dauer wird von Sony mit rund 20 Minuten beziffert.Neben weiteren Gameplay-Schnipseln zum kommenden God of War, könnte ein weiterer Playstation-Actionheld vielleicht die Maske fallenlassen: Denn erst kürzlich wurde von einer Insiderin behauptet , dass erste Spielszenen von Marvel’s Spider-Man 2 schon sehr bald gezeigt werden könnten. Da es zu diesem Titel bisher nur einen – allerdings recht aussagekräftigen – CGI-Trailer gab, wäre echtes Gameplay des Spider-Man-Duos Peter Parker und Miles Morales schon einmal ein Grund bis zur Geisterstunde wach zu bleiben.Und neue Hardware steht ebenfalls vor der Tür, so wären weitere Spiele und noch mehr Details zur Playstation VR-Brille PSVR 2 ebenfalls im Rahmen des Möglichen. Ob auch Titel von Drittherstellern vorgeführt werden ist nicht bekannt, ein erster Blick auf kommende Top-Spiele wie Dragon’s Dogma 2 oder eine Neuauflage von Silent Hill wäre zwar vom Feinsten, ist aber eher ausgeschlossen. Dennoch soll der Fokus der heutigen State of Play auf japanischen Produktionen liegen.Neben der Sony-Show zeigt auch Nintendo heute weitere Trailer in einer neuen Ausgabe der Nintendo Direct – diese startet allerdings deutlich früher, bereits um 16:00 geht es los. Die State of Play kann auf dem YouTube-Kanal von Playstation verfolgt werden.