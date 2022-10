Sony: Mit From Software könnten bald mehr als nur Spiele entstehen

Sony und From Software: Filme und Serien jetzt durchaus möglich

Vor Kurzem wurde bekannt, dass Sony und Tencent weiter Anteile an From Software ergattert haben. Neben weiteren Spielen könnten zusätzlich noch weitere Projekte in anderen Medien entstehen.Das berichtet jedenfalls die Nachrichtenagentur Reuters. Im Gespräch mit dem PlayStation-Boss Herman Hulst erzählte dieser, was Sony gemeinsam mit den Elden Ring-Machern noch anstrebt. Natürlich wird es in erster Linie um neue Spiele gehen – aber womöglich nicht ausschließlich. Mit der hauseigenen Filmproduktionsfirma PlayStation Productions könnte From Software ebenfalls arbeiten.Hulst zufolge sei es zumindest nicht „undenkbar“, dass man mit From Software und PlayStation Productions neue Möglichkeiten ausloten werde. Noch ist es allerdings viel zu früh für dahingehende Spekulationen. Allerdings hat das japanische Studio schon signalisiert, offen für Adaptionen jedweder Art zu sein: So wurde erst kürzlich ein Brettspiel zu Elden Ring angekündigt und auch ein Manga ist bereits erschienen.Durchaus möglich also, dass auf Fans in absehbarer Zeit Filme und Serien zu Elden Ring, Bloodborne oder Dark Souls zukommen werden. PlayStation Productions wiederum wurde erst 2019 mit dem Ziel gegründet, Sony-Spiele für die große Leinwand oder als Serie umzusetzen. Der Kinofilm zu „Uncharted“ aus diesem Jahr ist das erste unter dem neuen Dach realisierte Vorhaben.Erst Ende August kauften sowohl Sony als auch Tencent weitere Anteile an From Software . Nach dem Deal gehören Sony 14,09 Prozent am Studio, Tencent hält jetzt 16,25 Prozent.