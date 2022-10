Sony: Anscheinend umfangreiche Liste mit PS5-Titeln geleaked

Ein Codenamen-Leak

An diesen Spielen arbeitet Guerilla Games

Das machen die anderen Sony-Studios

Alte Liste - und nur UK-Studios im Leak

Nach den Lecks bei GTA 6 und Diablo 4 gibt es jetzt auch bei Sony ein Leak, das Einblick in die Zukunft der PlayStation 5 geben könnte. Ein im Forum Resetera veröffentlichtes Dokument zeigt angeblich Titel, die sich für PlayStation 5 und PC in Entwicklung befinden.Wie immer bei dieser Art Leak ist es nicht möglich, die Authentizität des Dokumentes abschließend zu belegen. Tatsächlich geben Tom Henderson und Resetera-User Dusk Golem, die sich in der Vergangenheit als solide Quellen erwiesen haben, dem ganzen aber etwas mehr Belastbarkeit.Einige der Titel wurden dabei nicht mit Klarnamen, sondern nur mit ihren Codes abgebildet. Erwähnt werden Produktionen, die derzeit bei Guerrilla Games, Kojima Productions, Firesprite, Sumo Digital, Ballistic Moon, Lucid Games, Housemarque und London Studio in Entwicklung sind.Dabei sorgt vor allem Guerrilla Games für hochgezogene Augenbrauen, denn laut der Liste ist nicht nur ein DLC für Horizon Forbidden West und das VR-Abenteuer Horizon Call of the Mountain sondern auch ein Online-Ableger der Reihe in Entwicklung der als "Game as a Service" gelistet ist. Dazu soll außerdem noch ein PS5-Remaster des 2017 erschienen Horizon Zero Dawn in Entwicklung sein - was angesichts eines erst kürzlich veröffentlichten Patches, der auf der PS5 4K bei 60FPS ermöglicht ein wenig verfrüht anmutet.Firesprite arbeitet laut dem Leak derzeit an einem Survival-Horror-Titel mit dem Codenamen "Heartbreak", Sumo Digital einem Open-World-Multiplayer mit dem Codenamen "Carbon", Lucid Games (Destruction Allstars) ist angeblich mit der Entwicklung eines Fahrzeug-Kampfspiels mit dem Codenamen "Redstar" beschäftigt. Ballistic Moon sitzt am Open-World-Titel "Bates" (Codename) und das London Studio an einem Multiplayer-Servicetitel mit dem Codenamen "Camden". Hervorzuheben ist noch "Ocean" - ein PS5-Open-World-Spiel von Kojima Productions.Laut den Insidern soll es sich bei dem veröffentlichten Dokument um eine mittlerweile schon etwas ältere Liste halten - was dem Wahrheitsgehalt des Leaks aber nicht entgegenstehen dürfte. Zudem finden sich nur Titel, die im Zusammenhang mit Sony-Studios stehen, die (teilweise) in Europa entwickeln. Prominente Namen wie Sony Santa Monica, Naughty Dog oder Insomniac fehlen - obwohl gerade dort ebenfalls große Titel in Entwicklung sind.