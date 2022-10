Sony: PC-Ports sollen frühestens ein Jahr nach dem PlayStation-Release kommen

PlayStation-Titel erscheinen in Zukunft früher auf dem PC als bisher

Live Service-Spiele zeitgleich auf PC und PlayStation

Dass sich PlayStation-exklusive Spiele auch auf dem PC überragend verkaufen, dürfte Sony nicht erst mit den jüngsten Portierungen wie God of War und Marvel’s Spider-Man gemerkt haben.Wenig verwunderlich will man die hauseigenen Blockbuster also auch in Zukunft auf den PC bringen und scheint dabei in zunehmend kürzeren Zeitspannen zu rechnen. Hermen Hulst, Direktor der PlayStation-Studios, verriet gegenüber dem YouTuber Julien Chièze nun, dass sich PC-Spieler bei kommenden Titeln zwar „mindestens ein Jahr“ gedulden müssen. Damit wäre Sony mit künftigen Portierungen aber deutlich schneller als bisher.Schafften Horizon Zero Dawn und Death Stranding den Plattform-Sprung immerhin nach rund drei Jahren, hat man Schwergewichte wie God of War und Marvel’s Spider-Man erst nach vier Jahren auf den PC gehievt. Der schnellste Port war bislang die Zombie-Apokalypse Days Gone , die zwei Jahre nach ihrem ursprünglichen Release mit Motorradheulen auf den PC raste.Auch das für diesen Herbst geplante Spider-Man: Miles Morales schwingt sich innerhalb von zwei Jahren von der PlayStation auf den PC. Laut eines Leaks wartet das zuerst im April 2021 veröffentlichte Returnal allerdings ebenfalls auf seine Portierung und könnte Days Gone und Miles Morales in Sachen kürzester Zeitabstand unterbieten.Wie Hulst betonte, bilden Live Service-Spiele jedoch eine Ausnahme: „Live Service-Titel sind in ihrer Natur ein bisschen anders, weil du gleich von Beginn an, gleich wenn du live gehst, eine starke Community und eine starke Einbindung haben willst. Unsere Live Service-Angebote werden wir also eventuell gleichzeitig auf dem PC und der PlayStation veröffentlichen.“Bereits im Mai wurde in einem Investorenmeeting von Sony bekanntgegeben, dass man bereits an zwölf Live Service-Titeln arbeitet, die in den kommenden Jahren erscheinen sollen. Um was für Spiele es sich dabei handelt wurde nicht verraten, einer der Titel befindet sich aber offenbar bei den im März übernommenen Haven Studios in Entwicklung, die von der Industriegröße Jade Raymond (Assassin’s Creed, Watch Dogs) geleitet werden.Auch die erst im August aufgekauften Savage Game Studios sollen an einem Live Service-Spiel basteln, das allerdings nur für Mobilgeräte geplant ist. Während ihr für Ports von PlayStation-Spielen auf dem PC momentan übrigens kein PSN-Konto braucht, deutete eine Aussage von Sony zuletzt darauf hin, dass sich das in Zukunft ändern könnte.