Sony: Erster Trailer zum kommenden Gran Turismo-Film veröffentlicht

Gran Turismo-Film: Sony arbeitet bereits seit 2013 an der Umsetzung

Sony Pictures enthüllt zu seinem kommenden Gran Turismo-Film nun einen ersten Trailer. Die Arbeiten an dem Projekt laufen schon seit über 10 Jahren, doch nun nimmt das Projekt Gestalt an.Der Film soll auf der gefeierten Rennspielreihe basieren und laut ersten Informationen noch in diesem Jahr erscheinen. Nachdem bereits Need for Speed in der Vergangenheit einen eigenen Film spendiert bekam, reiht sich das Gran Turismo-Franchise nun in die Riege der Videospieladaptionen für die Leinwand ein.Schon im Jahre 2013 begann die Planung für eine Gran Turismo-Film bei Sony und auch wir berichteten bereits damals. Aufgrund etlicher Personalwechsel auf dem Regie- und Drehbuchautorenstuhl nahm das Projekt aber bislang nie wirklich Fahrt auf. Dies ändert sich mit der seit November 2022 laufenden Produktion nun erheblich.Dies beweist auch der von Sony Pictures jüngst veröffentlichte Trailer zum Gran Turismo-Film. In der exklusiven Sneak Peek qualmen die Reifen nur so was das Zeug hält und man gibt uns einen Einblick, wie die rasanten Kamerafahrten bei den Aufnahmen ausgesehen haben.Schon am 11. August diesen Jahres soll es soweit sein und der Gran Turismo-Film endlich, nach über zehn Jahren des Wartens, in die Kinos kommen. Dafür, dass Sony diesen Termin einhält, spricht unter anderem, dass man die Dreharbeiten bereits im vergangenen Dezember abgeschlossen habe und man sich nun lediglich auf die Postproduktion konzentrieren würde.