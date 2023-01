Sony: Neues PlayStation-Spiel angeblich geleakt, Footage bereits gelöscht

Sony: Science-Fiction-Rollenspiel geplant? Weitere Leaks sollen folgen

Weitere Leaks und das „Ooze-Spiel“

Erst wenige Tage im neuen Jahr brodelt schon die Gerüchteküche: Ein angeblicher Videoclip zu einer neuen und bisher unangekündigten Sony-IP sorgt für Furore und lässt Spieler spekulieren.Ursprünglich auf IconEra aufgetaucht, ist das Material bereits wieder gelöscht worden, zumindest ein Screenshot hat den zu vermutenden Copyright-Strike aber überlebt. Nutzer, die das Video noch zu Gesicht bekommen haben, sprechen von einem Science-Fiction-Rollenspiel und vergleichen das Gesehene mit Titeln wie Mass Effect und Gears of War.In Anbetracht des angeblichen Leaks ist die Informationslage natürlich nicht nur ziemlich dünn, sondern auch mit Vorsicht zu genießen. Sollte es sich bei dem ins Internet gelangten Video aber um tatsächliches Material aus dem Entwicklungsprozess handeln, erwartet uns offenbar ein Shooter in einer abgedrehten Alien-Welt.IconEra zufolge soll das Spiel ein Science-Fiction-Rollenspiel sein, das in der Unreal Engine 5 produziert wird und zu dem im Laufe des Jahres noch weitere Informationen auftauchen werden. Für die Entwicklung soll XDev verantwortlich sein, ein britisches Studio, das zu den PlayStation Studios und dementsprechend Sony gehört. Dort arbeitet man vor allem mit externen Studios zusammen und konzentriert sich auf den Publishing-Bereich.Der mittlerweile verschwundene Videoclip genau wie der noch zu sehende Screenshot sehen ziemlich grobschlächtig aus, sollen aber auch von einem sehr frühen Entwicklungsstand stammen. Der Mann in High-Tech-Rüstung, der mit einer Schusswaffe auf gigantische Alienkonstruktionen starrt, lassen die von Nutzern genannten Parallelen zu Mass Effect und Gears of War trotz niedriger Auflösung erkennen.Zuletzt tauchte Anfang Oktober 2022 eine umfangreiche Liste mit sich angeblich in Entwicklung befindenden PlayStation 5-Spielen auf, zu denen der aktuelle Leak jedoch nicht gehören soll. Stattdessen sei die optische Mischung aus Mass Effect und Gear of Wars das bereits mehrfach von Insider Dusk Golem bezeichnete „Ooze-Spiel“.„Ooze”, also zu Deutsch „Schlamm“ oder „Schlick“ habe nichts mit dem Titel des angeblich geleakten Spiels zu tun, sondern mit seinem Inhalt. Dusk Golem zufolge erwartet uns bei Sonys neuer IP demnach um ein Spiel mit klebrigen, pampigen und zähflüssigen Elementen. Der Name ergebe Sinn und man würde das Spiel mit der Bezeichnung erkennen, so der Insider.