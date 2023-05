Sony: Neues PlayStation-Showcase angekündigt, soll neue First-Party-Spiele zeigen

Sony: Rundumschlag im PlayStation-Showcase





PlayStation Showcase broadcasts live next Wednesday, May 24 at 1pm Pacific Time:



— PlayStation (@PlayStation) May 17, 2023

Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis sich die Gerüchte bewahrheiten:kündigt einan, bei dem euch der Industrie-Gigant kommende Spiele präsentieren möchte.Schon in einer Woche ist es so weit, streicht euchalso direkt im Kalender an und schreibt eine dicke 22 Uhr darunter, das Event findet nämlich zu später Stunde statt. Etwas mehr als 60 Minuten will man euch dann unterhalten und neue Spiele aus hauseigenen Studios sowie von zahlreichen Indie-Entwicklern vorstellen.Fand auf Twitter nur die nüchterne Ankündigung von Sony statt, ging man auf dem offiziellen Blog noch ein bisschen ins Detail und verriet, was genau beim PlayStation-Showcase zu sehen sein wird. Konkrete Spieletitel nannte man dabei keine, die sollen schließlich noch eine Überraschung bleiben.werden aber offenbar genauso auf ihre Kosten kommen wie Indie-Liebhaber.In derwill man sich auf PlayStation 5- und PS VR2-Spiele fokussieren, die sich aktuell in Entwicklung befinden und dabei einen „Blick auf mehrere neue Schöpfungen von den PlayStation Studios“ werfen. Auch Dritthersteller und Indie-Entwickler sollen während des Events im Rampenlicht stehen und das Showcase abrunden.Eine Woche habt ihr nun Zeit, über die möglicherweise gezeigten Spiele zu spekulieren. Angekündigt und ausstehend sind jedenfalls noch einigeundzum Beispiel, oder das Sci-Fi-Action-Rollenspiel. Die Wartezeit verkürzt derweil ein Blick zur Konkurrenz: In den nächsten Tagen bekommtspendiert.