Sony: Jim Ryan gibt Rücktritt für März 2024 bekannt – Schwierigkeiten, die „richtige Balance“ zu finden

Wie das Unternehmen selbst bekannt gibt, trittundvon, von seiner Position als Leiter des-Geschäfts zurück.Schon imdes kommenden Jahres soll es so weit sein, dann wird Ryan nach ganzen, die er beim japanischen Konzern verbracht hat, seinen Hut ziehen. Die Gründe dafür, in den Ruhestand zu gehen, verrät er selbst.Noch am Mittwoch verbreitete sich die Nachricht wie ein Lauffeuer, nachdem Bloomberg-Reportersie zuerst publik machte . Später folgte dann eine offizielle Pressemitteilung seitens Sony, in der man mitteilte , dass Jim Ryan im Frühjahr des kommenden Jahres seinen Posten bei Sony und PlayStation aufgeben wird., seines Zeichens Präsident und Chief Operating Officer der Sony Group Corporation, wird Sony Interactive Entertainment demzufolge ab demzunächst alsleiten. Alsfür die Entscheidung, in den Ruhestand überzugehen, nannte Ryandabei, die „richtige Balance“ zwischen seinem Zuhause in Großbritannien und seinem Job in den Vereinigten Staaten zu finden.„Ich fühle mich geehrt, dass ich die Gelegenheit hatte, ein Unternehmen zu leiten, dessen Produkte das Leben von Millionen von Menschen beeinflussen“, wie Ryan im Zuge seinesauf der PlayStation-Webseite verrät. „Von preisgekrönten Spielen bis hin zu den unglaublich beeindruckenden technischen Errungenschaften der PlayStation 5 bin ich unheimlich stolz auf das, was wir erreicht haben, und sehr optimistisch für die Zukunft von Sony Interactive Entertainment.Mit der Übernahme von Sonys Spitzenposition in der PlayStation-Sparte des Unternehmens löste Jim Ryan im Jahrden vorherigen Präsidenten,, ab. Letzterer füllte zunächst die Rolle des stellvertretenden Präsidenten aus, ehe er dem Konzern 2021 den Rücken kehrte. Schontrat Ryan seinen Dienst bei derdes Unternehmens an, die damals noch unter dem Namen Sony Computer Entertainment Europe agierte. Sonys CEO, Kenichiro Yoshida, beschreibt Ryan abschließend alsund mit demdie Verwirklichung des letzten großen Projekts seiner Amtszeit.