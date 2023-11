Sony: Keine Tweets mehr von PS5 und PlayStation 4

Twitter bzw. X verschwindet von PlayStation-Konsolen

Bislang konntet ihr von derdirekt auf(oder X, wie die Plattform mittlerweile heißt) posten. Das ist ab nächster Woche vorbei:entfernt das Feature am 13. November von den Konsolen, da die Firma sonst hohe Summen zahlen müsste.Das Unternehmen entfernt den Twitter-Button von seinen Konsolen und, obwohl Sony keinen offiziellen Grund nennt, ist eineein möglicher Grund dafür, dass ihr eure Inhalte bald nicht mehr direkt twittern könnt.Screenshots und erhaltene Trophäen von PS5 und PlayStation 4 direkt auf Twitter teilen – das ist bald Geschichte, wie Sony auf der eigenen Support-Seite ankündigt komplett, also der Button sowie die Möglichkeit, den Account zu verlinken.Sony nennt dafür in dem kurzen Statement keine Gründe, es ist aber gut möglich, dass die Entscheidung damit zusammenhängt, dass X künftigverlangen will. API bedeutet Application Programming Interfaces, zu Deutsch Programmschnittstellen, also schlichtweg die Implementierung von Twitter beispielsweise auf der PlayStation.Bisher war das API von Twitter kostenlos, doch schon bald könnte es Sonyoder mehr kosten, wie die Website TechCrunch berichtet . Je nach Höhe des Tweet-Limits steigt der Preis auf 210.000 Dollar. Da scheint die Firma verzichten zu wollen und entfernt Twitter lieber von den Konsolen, obwohl sie dies nicht als offiziellen Grund nennen.Bald könnt ihr eure Inhalte dann nicht mehr über Twitter teilen, sondern stattdessen in derposten. Eine Alternative, die Sony den Spielern der PlayStation 5 direkt mit auf den Weg gibt. Der Button für X verschwindet zeitnah, dabei istund war kürzlich