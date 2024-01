Sony: Elektroauto AFEELA ist per Dualsense-Controller steuerbar

Sony: AFEELA mit DualSense- und KI-Unterstützung

Verkaufsstart wohl ab 2026

Das erste Highlight für Technik-Enthusiasten im neuen Jahr ist die, kurz CES, in Las Vegas. Auch in diesem Jahr lockt die Messe mit spannenden wie kruden Neuankündigungen. In beide Kategorien fällt die Zusammenarbeit zwischenDer Technik-Gigant kündigte im Rahmen seiner Pressekonferenz ein weiteres Malan. Hinter dem merkwürdigen Namen steckt ein neues, arg futuristisch anmutendes Elektroauto, welches ein paar kuriose Features umfasst. Ein Highlight? Das Fahrzeug lässt sich mithilfe eines handelsüblichensteuern.Erstmals vor einigen Jahren hat Sony seine eigene Vision eines Elektroautos vorgestellt. Kurze Zeit später hat sich der PlayStation-Hersteller mit Honda zusammengetan, um aus dem Gedankenspiel Wirklichkeit werden zu lassen. Seitdem wird kontinuierlich an AFEELA und demgearbeitet. Im Rahmen der CES 2024 stellte nun Izumi Kawanishi, der Chef von Sony Honda Mobility, die aktuelle Version vor.Das vermeintlichhat es direkt zu Beginn gegeben, denn AFEELA könnt ihr nicht nur per Lenkrad steuern. Stattdessen könnt ihr ebenso den DualSense-Controller der PlayStation 5 nutzen, um das Auto von A nach B zu bewegen. Laut Kawanishi würde die Implementierung lediglich zu Showzwecken dienen, sprich für den Straßenverkehr ist die Steuerung nicht unbedingt geeignet. Aber zumindest in der Theorie umsetzbar.Damit aber nicht genug, denn AFEELA ist ein richtiges: Mit Microsoft sind Sony und Honda in Gesprächen bezüglich einer Unterstützung von Azure OpenAI, während einebereits unter Dach und Fach ist. Letzteres soll unter anderem Spiele wieund AR-Anwendungen ermöglichen. Auf den Monitoren im Innenraum könnt ihr dann zusehen, wie ein digitales Monster auf euch zuläuft oder ihr Unterwasser seid. Auch Polyphony Digital, das Entwicklerstudio von, ist für AFEELA an Bord.Neben dem Unterhaltungscharakter wird AFEELA aber auchbieten. Sony und Honda sprechen auf ihrer Webseite beispielweise von einem komplett automatischen Parkassistenten, zahlreichen Sensoren, um im Alltagsverkehr jederzeit die Übersicht zu haben und vieles mehr. Die Prozessor-Technik stammt derweil vom Chip-Hersteller Qualcomm.Eine reine Vision ist AFEELA übrigens nicht mehr. Gemäß der Präsentation soll das Elektroauto in naher Zukunft bereit für die Produktion undkaufbar sein. Allerdings ist die Veröffentlichung vorerst nur für die USA geplant. In Europa könnt ihr allerdings AFEELA auch steuern, denn noch in diesem Jahr soll es eingeben, bei dem ihr dann das Auto zumindest virtuell ausprobieren könnt.Ob AFEELA tatsächlich irgendwann auf den hiesigen Straßen, bleibt derweil abzuwarten. Immerhin dürfte es dann,