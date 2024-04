Sony-Patent deutet auf Möglichkeit hin, nervige Spielstellen an ein KI-Tool abzugeben

Technische Innovationen halten die Spielebranche frisch und sorgen dafür, dass das Erlebnis beim Zocken immer wieder ein Stück aufgewertet wird. Einen solchen Fortschritt hofft wohl auchInteractive Entertainment mit einemerzielen zu können.Das Unternehmen will sich diesem nach zu urteilen dieals Gegenmittel zu mühseligem Grinding sichern. Sollte es zur Umsetzung kommen, könntet ihr bald eine KI an die Arbeit schicken, wenn das Gameplay euch stellenweise zu sehr langweilt.So gut ein Spiel auch sein mag, meist ist nicht jede damit verbrachte Stunde von purer Spannung geprägt und wenn mal wieder die Zeit für dröges Grinden gekommen ist, kann schon mal der Wunsch aufkommen, diesen Abschnitt einfach zu überspringen. Sony hat dieses Problem erkannt und daraufhin eine eigene Lösung entwickelt, die mittlerweile vom Patentamt abgesegnet wurde. Die Idee besagt, dassin Zukunft an einabgewimmelt werden könnten.Eingeleitet werden soll diese Funktion über eine Benachrichtigung, die Spieler darauf hinweist, dass sie kurz davorstehen, einen nicht essenziellen Teil des Spiels zu betreten. Hier soll nun ausgewählt werden, ob selbst weitergespielt wird oder der Auto-Play-Modus zum Einsatz kommt. Fällt die Wahl auf zweitere Option, wird einabgerufen, das mithilfe künstlicher Intelligenz das Ruder in die Hand nimmt, während der Spieler sich entspannt zurücklehnt.Sowohl der passende Zeitpunkt für den Auto-Play-Vorschlag als auch die von der KI imitierte Spielweise sollen auf zuvor gesammelten Daten über den Nutzer basieren. Dadurch soll laufend ermittelt werden, ob bevorstehende Sequenzen vom Spieler. Auch als zu schwierig empfundene Aufgaben könnten in diese Kategorie fallen.Die, dass Sony vorhat, diesen Ansatz aktiv zu verfolgen. Im Hinblick auf den stärker werdenden Einfluss von KI auf unsere Welt und damit auch Videospiele wäre eine solche oder ähnliche Applikation aber durchaus vorstellbar. Weitere technische Neuerungen aus der Hand von Sony finden sich aktuell im neuesten System-Update für die PlayStation 5