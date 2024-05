Sony PlayStation Showcase schon nächste Woche?





I can’t believe this but DJ Akademiks might’ve just accidentally revealed that the 2024 PlayStation Showcase is dropping sometime next week 🚨😂



Claims that Kendrick can’t drop until after Sony airs the showcase due to a current marketing deal



Source: @akademiks on IG pic.twitter.com/wH7GNqrqpX



— Radec (@realradec) May 6, 2024

Die nächstekönnte uns schon nächste Woche ins Haus stehen und damit früher als die Ausgabe im vergangenen Mai, die erst am Ende des Monats stattfand. Quelle ist wieder einmal ein Leak, dieses Mal aber wohl unabsichtlich und von eher ungewöhnlicher Seite.Das tropfende Leck ist nämlichzu verorten, auch hat kein für gewöhnlich gut informierter Insider aus dem Metier seine Ohren offen gehalten – scheinbar hat ein Musikproduzent den Zeitrahmen ausgeplaudert.Wer sich für die US-amerikanische Rap-Szene interessiert (oder regelmäßig auf Twitter unterwegs ist), wird mitbekommen haben, dass es seit einigen Wochen einengibt. Dessen Gegenstand soll hier nicht erläutert werden, aber da Lamar anscheinend einen Marketing-Deal mit Sony hat, ist er mit dem Release von gewissem Content wohl an Auflagen gebunden.So stand in einem mittlerweile gelöschten Instagram-Post von Musikproduzent DJ Akademiks, dass Lamar seinen nächsten Diss-Track nicht veröffentlichen kann,hat. Inwiefern diese Ereignisse in Zusammenhang stehen oder wie der Marketing-Deal zwischen dem Tech-Konzern und dem Rapper aussieht, geht daraus nicht hervor.Sollten wir uns also darauf vorbereiten, dasseine PlayStation-Showcase abgehalten wird, welche Games könnten uns erwarten? Kein Geheimnis ist, dass Sony mit Hochdruck an den Remakes zusowie, daher wäre es folgerichtig, wenn man dazu neue Infos oder sogar Inhalte zum Besten gibt. Währenddessen, dass es demnächst eine Nintendo Direct gibt.