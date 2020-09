Rebel Galaxy Outlaw: PS4, Steam, Switch und Xbox One werden am 22. September versorgt

Double Damage Games hat bestätigt, dass Rebel Galaxy Outlaw am 22. September 2020 auch für PlayStation 4, Steam (PC), Switch und Xbox One erscheinen wird. Das "unterhaltsame Weltraum-Musical" wird 29,99 Dollar kosten. Ein Euro-Preis wurde nicht genannt.Unseren Test der PC-Version, die am 13. August 2019 im Epic Games Store (24,99 Euro) ihre Premiere feierte, findet ihr hier : Erinnert ihr euch an Juno Markev? Mit ihr seid ihr schließlich verwandt - falls ihr Rebel Galaxy gespielt habt. Dort war man auf der Suche nach der Tante. Doch das ist Schnee von gestern bzw. morgen, denn heute spielt ihr Juno selbst, die auf der Suche nach dem Mörder ihres Mannes ist. Und dass das mit Umwegen verbunden ist, versteht sich von selbst. Für den Test sind wir deshalb mit einer Schrottmühle ins All gestartet und haben uns zu Metal, Klassik und Pop ins Lasergewitter gestürzt.Letztes aktuelles Video: VideoTest