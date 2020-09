Rebel Galaxy Outlaw: Die Weltraum-Piraten entern PS4, Xbox One, Switch und Steam

Am 22. September 2020 haben Double Damage Games und BlitWorks den bereits seit August 2019 im Epic Games Store für PC (zum Test ) erhältlichen Weltraum-Shooter Rebel Galaxy Outlaw auch für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam veröffentlicht. Während der Download via Steam und Epic Games Store 24,99 Euro kostet, werden via PlayStation Store Microsoft Store und eShop 29,99 Euro fällig.Die Macher beschreiben das Prequel zu Rebel Galaxy wie folgt: "Kein Geld, kein Glück, Leben am Abgrund. Juno Markev muss einen Mörder jagen, Schulden zahlen und andere Probleme lösen. Rebel Galaxy Outlaw spielt in einer schmierigen Arbeiterwelt aus Verbrechern, Truckern, Polizisten und Dieben.Schnall dir verschiedene Raumfahrzeuge um, räch dich bei einem 8-Ball-Spiel in einer versifften Space-Bar, rock ab zu über 24 Stunden Musik und führe spannende Luftkämpfe. Im Dodge Sector ist es schwer durchzukommen - und noch schwerer, sich zu rächen."Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Xbox One Switch und Steam