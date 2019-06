Gato Roboto: Katzen-Metroidvania für PC und Switch erschienen - 4Players.de

Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC) Screenshot - Gato Roboto (PC)

Devolver Digital und Doinksoft haben ihr Katzen-Metroidvania Gato Roboto am 30. Mai 2019 für Nintendo Switch ( eShop ) und PC ( Steam ) veröffentlicht. Bis zum 6. Juni wird noch ein Rabatt von 15 Prozent auf den Download gewährt. Die bisherigen Nutzerreviews auf Steam sind "sehr positiv" (aktuell sind 91 Prozent der über 200 Reviews positiv). "Unser Team hat immer die Wissenschaft unterstützt, domestizierte Tiere in militärisch gepanzerten Rüstungen zum Wohle der gesamten Menschheit einzusetzen", erklärt Devolver Digital CFO Fork Parker.Weiter heißt es vom Publisher: "Also rein in den gemütlichen gepanzerten Mech und losziehen - auf die gefährliche Wanderung durch eine außerirdische Unterwelt voller reizbarer Kreaturen und vorbei an fiesen Hindernissen, um den gestrandeten Kapitän und sein abgestürztes Raumschiff zu retten. Auf Katzenpfoten schleicht man auch außerhalb der freundlichen Grenzen des technologischen Wunderwerks und folgt den katzenhaften Instinkten durch enge Tunnel und mysteriöse Wasserwege, um dort nach neuen Waffen und Ausrüstungen zu suchen." Mehr dazu auf der offiziellen Website und im folgenden Video zum Verkaufsstart:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer