Judgment: Kämpfe im Trailer - 4Players.de

"Von den Machern der Yakuza-Serie: Ryu Ga Gotoku Studios präsentiert Judgment, eine dramatische Geschichte über einen Detektiv, der in einer dunklen Welt das Licht der Wahrheit sucht.

Die Geheimnisse von Kamurocho: Als Privatdetektiv Takayuki Yagami nutzt der Spieler alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um die Geheimnisse von Kamurocho aufzudecken.

Zwei einzigartige Kampfsysteme: Dank der Kranichtechniken kann der Spieler schnell viele Feinde auf einmal überwältigen. Die Tiger-Kampftechniken helfen, einzelne Feine mit einer Serie kräftiger Schläge zu überwältigen. Beide Kampfstile können kombiniert und mit Zuhilfenahme von Waffen verfeinert werden. Natürlich sind auch wieder die beliebten 'EX-Actions' mit dabei.

Dual-Audio: Spieler können sich zwischen der japanischen und englischen Sprachausgabe entscheiden."

Sega of America hat einen weiteren Trailer zu Judgment veröffentlicht. Das Video dreht sich um die Kämpfe und liegt sowohl in englischer als auch in japanischer Sprache vor. Das actionbasierte Kriminalabenteuer der Yakuza-Macher, Ryu Ga Gotoku Studios, erscheint am 25. Juni 2019 für PlayStation 4."Um die Wahrheit aufzudecken, muss der Detektiv Yagami während seiner Untersuchungen viele Hindernisse überwinden. Der Trailer gibt einen ersten Einblick, auf welche Mittel der Spieler während der Untersuchungen zurückgreifen kann. Ihm stehen neben zahlreichen Action-Moves, Drohnen und Dietrich zur Verfügung."Judgment-Features (laut Hersteller):