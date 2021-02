Judgment: SEGA kündigt Remaster des Yakuza-Ablegers für PS5, XBS und Stadia an

Remastered for next-gen consoles, acclaimed action thriller Judgment is coming to PlayStation 5, Xbox Series X|S, & Stadia on April 23rd, 2021.



Join detective Yagami as he claws through Kamurocho’s criminal underground in an attempt to unravel the truth. ⚖️ pic.twitter.com/zkza3IW469



— SEGA Europe (@SEGA_Europe) February 1, 2021

Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX) Screenshot - Judgment (PlayStation5, Stadia, XboxSeriesX)

Am 23. April 2021 wollen SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio eine Neuauflage des 2019 für PlayStation 4 (zum Test ) erschienenen Yakuza -Ablegers Judgment ab 26,31€ bei kaufen ) für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Google Stadia veröffentlichen Laut offizieller Website soll das auch als Boxversion für PS5 und XBS erscheinende Remaster aufpolierte Grafik, flüssige 60 Bilder pro Sekunde sowie alle zuvor veröffentlichten Zusatzinhalte (DLCs) umfassen. Über eine Upgrade- oder Datentransfer-Option von der PS4-Fassung ist derzeit nichts bekannt.Letztes aktuelles Video: AnkündigungsTrailer PS5 XBS StadiaSpielbeschreibung des Herstellers: "Vom Team der erfolgreichen Yakuza-Reihe kommt jetzt Judgment, die dramatische Geschichte um den in Ungnade gefallenen Anwalt Takayuki Yagami und seiner Suche nach Wiedergutmachung. Verfolgt von seiner Vergangenheit kämpft sich Yagami als Privatdetektiv durch die kriminelle Unterwelt von Kamurocho, um eine Reihe grausiger Morde aufzuklären. Dieser Psychothriller ist eine schmale Gratwanderung zwischen Gerechtigkeit und Erbarmen.Verfolge Verdächtige, stelle Ermittlungen an und präsentiere deine Beweise vor Gericht. Doch Vorsicht ist geboten, denn hinter jeder Ecke lauern dunkle Gestalten. Wer ist Freund? Wer ist Feind? Zwei einzigartige Kampfstile helfen dir, selbst die härtesten Gegner in actiongeladenen Begegnungen zu überwinden. Irre Kampfszenen und Blockbuster-würdige Plottwists halten dich auf der Suche nach des Rätsels Lösung garantiert immer auf Trab."