The Darkside Detective: A Fumble in the Dark: Übersinnliches 2D-Abenteuer geht in die zweite Runde

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)

Screenshot - The Darkside Detective: A Fumble in the Dark (PC)