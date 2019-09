Animal Crossing: New Horizons: Video: "Euer neues Inselleben" mit Tom Nook - 4Players.de

In der heutigen Direct-Ausgabe hat Nintendo das Werbevideo "Euer neues Inselleben" für Animal Crossing: New Horizons gezeigt. In dem Clip zeigt Tom Nook, was euch in seinem Reif-für-die-Insel-Paket erwartet.Nintendo: "Du hast dich mit vielen einzigartigen Nachbarn angefreundet, hast dir die Großstadt angesehen und als Bürgermeister viel für deine Gemeinschaft getan. Doch steckt tief in dir drin nicht der Wunsch nach Freiheit, nach einer Chance, das zu tun, was du willst? Der Wunsch nach unberührter Natur? Dann klingt ein Strandspaziergang auf einer einsamen Insel doch genau richtig! Auf diesem idyllischen Fleckchen Erde entscheidest du allein, was du mit deinem Leben machen möchtest. Also, kremple die Ärmel hoch und lass deiner Kreativität freien Lauf. Sammle Materialien und baue daraus einfach alles, von bequemen Hockern bis zu praktischen Werkzeugen. Hobbygärtner können hier ganz neue Möglichkeiten entdecken, um mit Blumen und Bäumen zu interagieren. In deiner Siedlung entscheidest du alles - lass dir von niemandem erzählen, welche Möbel nach drinnen oder draußen gehören. Freunde dich mit Neuankömmlingen an, springe beim Erkunden im Stabhochsprung über Flüsse, genieße die Jahreszeiten auf deinem Inselparadies und mehr."Animal Crossing: New Horizons erscheint am 20. März 2020 für Nintendo Switch.Letztes aktuelles Video: Euer neues Inselleben