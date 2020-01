Animal Crossing: New Horizons: Es kann pro Switch-Konsole nur eine Insel erstellt werden

In Animal Crossing: New Horizons kann pro Switch-Konsole nur eine Insel erstellt werden. "Unabhängig davon, wie viele Nutzer auf der Konsole registriert wurden und wie viele Kopien des Spiels auf der Konsole vorhanden sind, kann pro Nintendo-Switch-Konsole nur eine Insel erstellt werden. Für jede einzelne Insel werden eine Nintendo-Switch-Konsole und eine Kopie des Spiels benötigt", schreibt der Hersteller. Bis zu acht Spieler können auf einer Insel "wohnen". Vier Inselbewohner können gleichzeitig gemeinsam auf einer Konsole spielen."Alternativ können über das drahtlose lokale oder Online-Spiel bis zu acht Spieler gemeinsam auf einer Insel spielen. Für den drahtlosen lokalen Mehrspielermodus werden eine Konsole und ein Exemplar der Software pro Spieler benötigt. Während des Online-Spiels wird eine Internetverbindung benötigt. Um Online-Services nutzen zu können, musst du einen Nintendo-Account erstellen und den Vertrag zum Nintendo-Account akzeptieren. Die Nintendo-Account-Datenschutzrichtlinie findet Anwendung. Manche Online-Services sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar. Das Online-Spiel erfordert die Mitgliedschaft bei einem kostenpflichtigen Service", heißt es weiter.Nintendo hat außerdem die Nintendo Switch Animal Crossing: New Horizons-Edition angekündigt, die am 20. März 2020 erscheinen wird. Die limitierte Edition enthält eine Nintendo-Switch-Konsole im Design von Animal Crossing: New Horizons, Joy-Con-Controller in Pastellgrün und Blau sowie das Spiel als Download-Code. Passend dazu erscheinen zeitgleich Tragetaschen für Nintendo Switch und Nintendo Switch Lite - ebenfalls im Stil des SpielsSpielbeschreibung laut Nintendo: "Ab 20. März entdecken die SpielerInnen das Reif-für-die-Insel-Paket der Nook Inc. Sie krempeln die Ärmel hoch und beginnen ein völlig neues Leben auf einer einsamen Insel. Dieses idyllische Fleckchen Erde können sie ganz nach Wunsch selbst gestalten - ob sie ihr Haus dekorieren, Werkzeuge und Möbel basteln, am Aussehen ihres Spielcharakters feilen oder gemeinsam mit FreundInnen spielen. Mit Animal Crossing: New Horizons feiert die beliebte Animal Crossing-Reihe ihr Debüt auf den Konsolen der Nintendo Switch-Familie. Das Spiel bietet zahlreiche Neuerungen wie ein robustes Bastelsystem, bisher unbekannte Möglichkeiten bei der Innen- und Außendekoration, das NookPhone und vieles mehr. Wie in den vorherigen Spielen der Reihe können sich die Inselbewohner in jede Menge Aktivitäten stürzen, alte Bekannte treffen, neue tierische Freunde gewinnen und ganz nach Lust und Laune die verschiedenen Jahreszeiten auf ihrem Inselparadies genießen."