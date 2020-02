Animal Crossing: New Horizons: Nintendo-Direct-Präsentation angekündigt

Nintendo hat für den morgigen 20. Februar 2020 um 15:00 Uhr eine Nintendo-Direct-Ausgabe zu Animal Crossing: New Horizons angekündigt. Die rund 25 Minuten lange Video-Präsentation soll "umfassende Spielinformationen" enthalten bzw. das "Reif-für-die-Insel-Paket von Nook Inc." ausführlich vorstellen. Die Live-Übertragung wird wie üblich über den offiziellen deutschsprachigen YouTube-Kanal von Nintendo ausgestrahlt.Die tierische Lebenssimulation lässt sich bereits vorbestellen und wird am 20. März sowohl als Download im eShop als auch als Boxversion im Handel für Switch erscheinen. Außerdem bietet Nintendo das Spiel auch als Bundle mit einer limitierten Switch-Konsole im New-Horizons-Design an (wir berichteten ).Letztes aktuelles Video: Nintendo Switch Animal Crossing New Horizons-Edition