Animal Crossing: New Horizons: Sommer-Update Vol. 2: Feuerwerk, Schlummern und Sicherung/Wiederherstellung von Inseldaten

"Feuerwerk erleuchtet jeden Sonntag ab 19 Uhr den Nachthimmel über den Inseln der Animal Crossing-Fans. Zudem haben SpielerInnen die Möglichkeit, mit Sternis, der spielinternen Währung, auf dem Festplatz Lose zu kaufen und verschiedene saisonale Gegenstände zu gewinnen. Außerdem können sie dem Feuerwerk dank der eigenen Design-Muster eine persönliche Note verleihen.

Schlummern ermöglicht es den Animal Crossing-Fans nun außerdem, ins Land der Träume zu reisen, sobald sie ein Nickerchen im Bett ihres Hauses machen. Wer also noch kein festes Dach überm Kopf hat, sollte sein Zelt rasch zum Haus ausbauen, um diese neue Funktion nutzen zu können. Im Schlaf lädt Serenada alle InsulanerInnen dazu ein, andere Inseln zu besuchen. Mit einer 'Schlummeranschrift' lässt sich die eigene Insel mit anderen SpielerInnen teilen. Im Traum ist übrigens nichts von Dauer, sodass man nach Herzenslust alles erkunden und verändern kann. Für diesen träumerischen Spielspaß sind lediglich ein Nintendo-Account und eine Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online erforderlich."

Das Sommer-Update Vol. 2 wird am 30. Juli für Animal Crossing: New Horizons auf Switch veröffentlicht. Es umfasst ein wöchentliches Feuerwerk, Schlummer-Ausflüge ins Land der Träume und einen Cloudsave-Service zur Sicherung/Wiederherstellung von Inseldaten für Mitglieder von Nintendo Switch Online. Im Herbst soll dann das nächste "Gratis-Update" folgen.Features laut Nintendo:"Der neue Service zur Inselsicherung und Wiederherstellung von Inseldaten steht den Mitgliedern von Nintendo Switch Online jetzt ebenfalls zur Verfügung. Wer ihn aktiviert, kann zu bestimmten Zeiten Spieldaten ins Internet hochladen. Mit diesen kann das Inselparadies wiederhergestellt werden, wenn die Nintendo Switch-Konsole verloren gegangen, beschädigt oder gestohlen worden ist. Ist dies der Fall, wenden sich die SpielerInnen am besten an den Kundenservice von Nintendo. Er kann ihnen helfen, gesicherte Daten auf einer neuen oder reparierten Konsole wiederherzustellen. Anschließend lässt sich der Aufbau des eigenen Inselparadieses fortsetzen. Weitere Details dazu finden sich auf der Seite des Nintendo-Kundenservice, sobald das Update verfügbar ist. Die Inselsicherung existiert unabhängig von der Speicherdaten-Cloud-Funktion, die es für andere Nintendo Switch-Titel gibt. Eine spezielle Funktion, die es Animal Crossing: New Horizons-NutzerInnen ermöglicht, ihre Daten auf andere Systeme zu übertragen, wird im Laufe des Jahres folgen. Weitere Informationen dazu werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Letztes aktuelles Video: SommerUpdate 2