Animal Crossing: New Horizons: Halloween-Update im Anmarsch

"Kürbisse anpflanzen: Kürbissetzlinge sind im Spiel das ganze Jahr über bei Gerd oder im Oktober in Nooks Laden erhältlich. Einmal angepflanzt, kann man sie, sobald sie groß genug sind, ernten und für Kürbis-inspirierte Bastelanleitungen verwenden.

Halloween-Vorbereitungen: Die Kürbisse bilden aber nur den Auftakt zu den bevorstehenden Halloween-Feierlichkeiten. Um gut auf den schaurigsten Tag des Jahres vorbereitet zu sein, sollten sich die Spieler:innen frühzeitig mit Süßigkeiten eindecken. Ab Oktober können sie bei Tina und Sina schon einmal ein passendes Kostüm kaufen, etwa ein Hexenkleid oder ein Mumien-Kostüm. Zudem gibt es im Tausch gegen Nook-Meilen Bodypaints und farbige Kontaktlinsen. Und wer sein Haus oder seine Insel thematisch dekorieren möchte, sollte mit seinen tierischen Bewohnern sprechen: Sie verteilen verschiedene Halloween-Bastelanleitungen.

Halloween-Event: Am 31. Oktober ab 17:00 Uhr beginnen die Halloween-Feierlichkeiten. Dann versammeln sich alle Inselbewohner auf dem passend zum Anlass festlich geschmückten Festplatz. Die Spieler:innen bekommen außerdem Besuch von einem mysteriösen Gast: Jakob, dem selbsternannten „Prinz von Halloween“. Wer ihm Lollis und Süßigkeiten gibt, erhält thematisch passende Belohnungen. Es lohnt sich, auch Süßigkeiten für seine Nachbarn aufzuheben, um sich vor ihren Halloween-Streichen zu schützen. Um Angst und Schrecken richtig Ausdruck zu verleihen, können die Animal Crossing-Fans zudem neue Reaktionen lernen.

Traumfavoritenübersicht: Seit diesem Sommer gibt es im Spiel die Möglichkeit, im Traum die Inseln anderer Spieler:innen zu besuchen. Nach dem neuen Update können die Spieler:innen eine Liste ihrer Lieblingsinseln anlegen, so dass sie diese beim Schlummern jederzeit wieder besuchen können. Um diese Funktion zu nutzen, wird ein Nintendo-Account sowie die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

NookLink-Update: Ab Anfang Oktober wird der NookLink-Service in der Nintendo Switch Online-Smartphone-App um eine zusätzliche Funktion erweitert. Mit dem neuen Update können die Spieler:innen ihr Smartphone nutzen, um ihren Gefühlen im Spiel durch passende Reaktionen Ausdruck zu verleihen. Dazu muss vorher nur das aktuelle Spiele-Update vom 30. September installiert und eine Internetverbindung hergestellt werden, während NookLink genutzt wird."

