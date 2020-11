Animal Crossing: New Horizons: Das Winter-Update steht an

"Herbstfest: Am 26. November veranstaltet Spitzenkoch Gernod das Schlemmfest – und Spieler:innen können ihm dabei helfen, Zutaten für die Gerichte zu sammeln, die auf dem Festplatz angeboten werden. Zum Dank erhalten sie ein Geschenk. Um an diesem Event teilzunehmen, muss das Servicecenter der Insel ausgebaut worden sein.

Spielzeugtag: Der Spielzeugtag ist der Höhepunkt des Festmonats. Die Spieler:innen werden feststellen, dass ihre Insel und ihr Festplatz in den kommenden Wochen immer festlicher aussehen. Da sind zum Beispiel die schön geschmückten Bäume: Sobald man sie schüttelt, fällt farbiger Baumschmuck herunter, mit dem die Spieler:innen ihre Insel dank neuer Bastelanleitungen für die Feiertage dekorieren können. Vom 1. bis zum 25. Dezember kann man zudem in Nooks Laden Spielzeug und in der Schneiderei festliche Kleidung kaufen. Am 24. Dezember, dem offiziellen Spielzeugtag, wird Chris, ein freundliches Rentier, jeder Insel einen Besuch abstatten, um Geschenke zu verteilen. Wer ihm hilft, diese auszuliefern, erhält ebenfalls ein Geschenk. Für bestimmte Aufgaben ist es auch hier notwendig, dass das Servicecenter der Insel ausgebaut wurde.

Neue Reaktionen und Frisuren: Fans von Animal Crossing: New Horizons können neun neue Reaktionen und sechs neue Frisuren nutzen, wenn sie am NookPortal des Servicecenters ihre Nook-Meilen einlösen.

Erweiterung des heimischen Speichers: Spieler:innen, die ihre virtuelle Inselbehausung bereits maximal ausgebaut und abbezahlt haben, können eine zusätzliche Erweiterung ihres heimischen Lagers beantragen. Sie müssen nur mit Tom Nook im Servicecenter sprechen, um den Speicherplatz auf 2400 Slots zu erweitern.

Besuch zufälliger Inseln im Traum: Auf alle, die gerne in ihren Träumen andere Inseln besuchen, wartet eine spannende Neuerung: Sie können nun auch zufällige Inseln im Schlaf kennenlernen und so neue Ideen und Inspiration für die eigene Inselgestaltung gewinnen.

Kooperation mit Animal Crossing: Pocket Camp: Zur Feier des dritten Geburtstags von Animal Crossing: Pocket Camp wird in Animal Crossing: New Horizons ein Pocket Camp-Smartphone erhältlich sein.

Übertragung von Speicherdaten: Zwei neue Funktionen ermöglichen einen flexibleren Umgang mit Bewohner- und Inseldaten. So lassen sich jetzt die Bewohnerdaten einzelner Spieler:innen auf ein anderes System übertragen. Dazu gehören Name, Aussehen und Equipment des Bewohners bzw. der Bewohnerin sowie das Inventar, das Zuhause und das Lager. Eine separate Insel-Transfer-Software ermöglicht es Spieler:innen wiederum, ihre Speicherdaten zusammen mit der gesamten Insel und all ihren Bewohner:innen auf ein anderes System zu übertragen. Dieser Service wird durch eine kostenlose Insel-Transfer-Software im Nintendo eShop unterstützt. Weitere Informationen zu den neuen Übertragungsdiensten finden sich auf der folgenden Seite: https://nintendo.de/ACNH-transfer.

... und mehr: Neue festliche Gegenstände werden ab 1. Dezember in Nooks Laden erhältlich sein. Zwischen dem 26. und dem 31. Dezember wird es zudem verschiedene Artikel für den Jahreswechsel geben. Und am 31. Dezember können sich Spieler:innen ab 19.00 Uhr Ortszeit auf den Countdown freuen, bei dem sie zusammen mit ihren Inselbewohner:innen, ihren Freund:innen und ihren Familien ins neue Jahr feiern können."

