Animal Crossing: New Horizons: Karneval-Update steht an

"Viva Karneval: Der farbenfrohe Karneval voller Tanzvergnügen macht das kalte Wetter vergessen. Alle, die das Servicecenter bereits erweitert haben, sind eingeladen, am 15. Februar den Tänzer Pavo – der mit reichlich Konfetti für Karnevalsstimmung sorgt – auf dem Festplatz zu treffen. Und nur an diesem Tag können Spieler:innen mit ihrem Netz die bunten Federn einfangen, die über die Insel schweben. Wer sie bei Pavo eintauscht, bekommt eine mitreißende Tanzeinlage zu sehen. Ein besonders seltener Anblick sind die farbenfrohen Regenbogenfedern: Wer eine erspäht, sollte sie möglichst fangen und Pavo bringen. Wer über eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft verfügt, kann natürlich auch Freund:innen einladen oder sie auf ihren Inseln besuchen, um gemeinsam zu feiern.

Neue Emotionen: Um ihrer Faschingsbegeisterung Ausdruck zu verleihen, haben Spieler:innen für begrenzte Zeit die Möglichkeit, ihre Sternis in Nooks Laden für die neuen Viva-Karneval-Emotionen auszugeben. Das Set beinhaltet die Emotionen Rhythmus im Blut, Aufforderung zum Tanz, Viva und Konfetti.

Neue Kostüme: Ab 1. Februar bietet der von Sina und Tina geführte Mode Schneider für begrenzte Zeit Karnevalskostüme an, die einen besonders feschen Faschingsauftritt ermöglichen.

Saisonale Items: Bei Nook Shopping gibt es zudem neue und zur Jahreszeit passende Gegenstände. So werden vom 1. bis zum 14. Februar - Valentinstag! - Schokoladenherzen und Herz-Bouquets erhältlich sein. Weitere neue Items wird es im Januar und Februar zum Mondneujahr und zum Football-Finale geben."

Nintendo läutet mit dem Karneval-Update die fünfte Jahreszeit in Animal Crossing: New Horizons ein. Das Update wird ab dem 28. Januar zum Download bereitstehen und verspricht neue saisonale Gegenstände, Emotionen und Überraschungen. Das nächste Update soll dann im März 2021 folgen. Neben dem Karneval-Update können sich Fans des Spiels auf eine weitere Neuerung freuen: Ab dem 26. März wird sowohl online als auch bei ausgewählten Händlern das Animal Crossing Sanrio Collaboration Pack zu haben sein. Es enthält alle sechs amiibo-Karten aus der Sanrio-Serie, die sich in kompatiblen Spielen verwenden lassen.