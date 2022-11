Animal Crossing: New Horizons: Verkaufsrekord der originalen Pokemon-Spiele in Japan gebrochen

Animal Crossing: New Horizons schlägt Rekorde wahrer Urgesteine - in nur zwei Jahren





Animal Crossing: New Horizons has become Japan's all time best selling game. pic.twitter.com/yonNxSkBkd



— Game Data Library (@GameDataLibrary) November 8, 2022

Weltweit nur ein Switch-Spiel erfolgreicher

Animal Crossing: New Horizons hat in Japan den Rekord für das meistverkaufte Spiel aller Zeiten gebrochen. Bisherige Halter waren die originalen Pokémon-Spiele.Dies geht aus den Daten der Game Data Library, einer Webseite, die japanische Verkaufsstatistiken erfasst, hervor. Demzufolge wurden von Animal Crossing: New Horizons mittlerweile mehr als 10,45 Millionen Einheiten verkauft, während die rote und grüne (hierzulande blaue) Edition von Pokémon auf dem Game Boy ganze 10,23 Millionen mal verkauft wurden.Beeindruckend ist der Fakt vor allem vor dem Hintergrund, dass Animal Crossing: New Horizon erst seit gut zwei Jahren für die Nintendo Switch erhältlich ist, während gleich drei der vier restlichen Top 5-Titel ihren Release bereits vor über 20 Jahren feierten. Neben den ursprünglichen Editionen findet man unter diesen nämlich auch Pokémon Gold & Silber sowie Super Mario Bros.Auf den fünften Platz der am meisten verkauften Videospiele in Japan schaffte es dann aber wieder ein etwas aktuellerer Titel: Super Smash Bros. Ultimate, das im Jahre 2018 für die Nintendo Switch erschien, sichert sich den Platz mit 6,65 Millionen verkauften Kopien, dicht gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe, welches mit 6,55 Millionen verkauften Exemplaren als Sechster die Ziellinie überquert.Unter den 20 meistverkauften Videospielen in Japan finden sich insgesamt sogar sechs Titel für die Nintendo Switch. So waren auch Pokémon Schwert & Schild, Splatoon 2 sowie der Nachfolger Splatoon 3 besonders erfolgreich. Weltweit verkaufte sich Animal Crossing: New Horizons sogar über 40,17 Millionen mal, was bedeutet, dass durchschnittlich mehr als 35 Prozent aller Nintendo Switch-Besitzer das Spiel gekauft haben.Damit liegt es weltweit gesehen allerdings "nur" auf dem zweiten Platz der erfolgreichsten Switch-Spiele: Mario Kart 8 Deluxe verkaufte sich ganze sieben Millionen mal öfter und hält hier den Rekord bei 48,1 Millionen abgesetzten Kopien.Seinen Vorgänger, Animal Crossing: New Leaf, löste New Horizons im Übrigen gleich dreifach ab. Dieser verkaufte sich etwa zwölf Millionen mal und stellte damit den erfolgreichsten Titel der Reihe, bis zum Start des aktuellen Ablegers, dar. Mit dem nahenden Release von Pokémon Karmesin & Purpur steht in Kürze ein weiterer Anwärter auf den Titel vor der Tür.Letztes aktuelles Video: KarnevalUpdate