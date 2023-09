Animal Crossing: New Horizons: Die drei besten Spiele zum Herbstanfang

Night in the Woods: Home Sweet Herbst

Entwickler: Infinite Fall

Infinite Fall Release: 21. Februar 2017

21. Februar 2017 Plattform: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mobile

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC, Mobile Preis: 18,99 – 19,50 Euro

Firewatch: Die letzten heißen Sommertage

Entwickler: Campo Santo

Campo Santo Release: 9. Februar 2016

9. Februar 2016 Plattform: Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC

Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC Preis: 19,50 – 19,99 Euro

Animal Crossing: New Horizons – Drei Monate Herbstharmonie

Entwickler: Nintendo

Nintendo Release: 20. März 2020

20. März 2020 Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Preis: 59,99 Euro

Obwohl der Sommer mit einer letzten Hitzewelle aktuell noch einmal aufbegehrt, bevor er den Stab an die nächste Jahreszeit übergibt, steht dernicht nur beiklopfend vor der Tür.Damit geht nicht nur das dieses Jahr eindeutig nicht vorhandene Sommerloch in der Videospiel-Branche vorbei und macht Platz für einen prall gefüllten September sowie einen noch volleren Oktober. Es startet auch die Saison, in derdie Gehsteige zieren undin allen Formen und Farben aufploppen. Wer das auch spielerisch zelebrieren möchte, sollte sicheinmal genauer anschauen.Nachdem sie das College hinter sich gelassen hat, zieht eszurück in ihre Heimatstadt Possum Springs, in der sie mit alten Freunden Beständigkeit, aber auch jede Menge Veränderungen erwarten. Während ihr euch durch die Stadt bewegt, alte Bekanntschaften wieder aufleben lasst oder endgültig begrabt und euch durch die mal witzigen, mal gefühlvollen Dialoge der durchaus ergreifenden Story klickt, serviertHerbstatmosphäre intauchen Possum Springs in ein warmes Licht, der raue Herbstwind klappt den Jackenkragen hoch und Ausflüge in den titelgebenden Wald sind perfekt, um die Jahreszeit so richtig auszukosten. Falls ihr Night in the Woods schon kennt und keine Lust auf einen erneuten Durchgang habt, aberdes Spiels vermisst, könnt ihr euch schonmal auffreuen: Wie sich schon am Trailer erkennen lässt, haben hier einige der ursprünglichen Entwickler erneut ihre Finger im Spiel.solltet ihr hingegen nicht mit in den schaurigen Oktober oder regnerischen November nehmen, sondern am besten jetzt sofort spielen. Angesiedelt ist das narrative Adventure aus dem Hause Campo Santo nämlich technisch gesehen noch im Spätsommer. Doch die mitunter ausgedörrten odermit der siedend heißen Sonne am Himmel, die abends zu einem sanftmütigen orangenen Ball mutiert, ergeben das perfekte Spiel um den Sommer ausklingen und den Herbst einläuten zu lassen.In der Rolle von Henry, der nach einem einschneidenden Erlebnis kurzerhand als Brandwächter anheuert, geht ihr mit der Natur auf Tuchfühlung. Doch auch abseits von eurer Vorgesetzten Delilah, die euch per Funkkontakt eure Aufgaben erklärt, scheint ihr in der Wildnis nicht ganz allein zu sein. Als unglaublich atmosphärische Walking-Sim bietet sich Firewatch hervorragend für einen virtuellen Waldspaziergang an, der denherrlich stimmig auf den Bildschirm bannt.An dieser Stelle könnte natürlich jede Lebenssimulation mit Jahreszeiten stehen,oderzum Beispiel. Doch da der Herbst, ebenso wie der Frühling, Sommer und Winter innicht an eure Spielzeit, sondern an die tatsächlichen Begebenheiten vor dem Fenster gebunden sind – Zeitreisende ausgenommen natürlich – sprießen hier auch wirklich Pilze und Kürbisse bis zum kalendarischen Wintereinbruch.Zeit also, es sich im Café Taubenschlag gemütlich zu machen und heißen Kaffee zu schlürfen, während die Blätter vor dem virtuellen Fenster tanzen. Große und kleine Pilze zu sammeln, um darauszu basteln. Und natürlich schon mal jede Menge Kürbisse anzupflanzen, um optimal auf das sich in Windeseile nähernde Halloween vorzubereiten.Auch im bald erscheinendenverkörperten Vampirin Nitara richtig schön schaurig.