Animal Crossing: New Horizons: 5 alternative Cozy Games für den PC, die an das beliebte Franchise erinnern

Coral Island

Entwickler: Stairway Games

Stairway Games Release: Oktober 2022

Oktober 2022 Plattform: PC

Palia

Entwickler: Singularity 6

Singularity 6 Release: August 2023

August 2023 Plattform: PC

Dinkum

Entwickler: James Bendon

James Bendon Release: Juli 2022

Juli 2022 Plattform: PC

Disney Dreamlight Valley

Entwickler: Gameloft

Gameloft Release: September 2022

September 2022 Plattform: PC, Switch, Xbox, Playstation

Paleo Pines

Entwickler: Italic Pic

Italic Pic Release: September 2023

September 2023 Plattform: PC, Switch

zählt zu den beliebtesten Cozy Games aller Zeiten, doch wer keine Nintendo Switch besitzt, geht leer aus. Außerdem hat das Spiel schon ein paar Jahre auf dem Buckel und manche Spieler haben ihre Insel längst hinter sich gelassen. Wir zeigen fünf Alternativen, die ihr auf demzocken könnt, die meisten sogar aufNicht nur New Horizons, sondern auch andere Teile des Franchises,, liefern ein liebevoll-entspanntes Spielgefühl, das nur wenige Spiele nachahmen können. Dennoch gibt es Titel, die nah an Animal Crossings Gemütlichkeit herankommen.Beihandelt es sich um ein Cozy Game, das, genau wie Animal Crossing: New Horizons, auf einer Insel spielt. Es ist eine Neuinterpretation von Farm-Games, das mit einer wunderhübschen Grafik daherkommt. Wie in Animal Crossing könnt ihr hier schwimmen gehen und abtauchen, mit dem Unterschied, dass ihr unter Wasser Müll aufsammelt.Es stammt vom Entwickler Stairway Games, der Publisher ist Humble Games. Vor etwa einem Jahr erschien es auf Steam im Early Access und bekam seither mehrere Updates.Mit der Zeit baut ihr Bindungen zu zahlreichen Bewohnern auf, kümmert euch um Tiere und levelt die Bewertung eurer Stadt hoch, wodurch ihr wiederum mehr Content freischaltet.ist ein, das diesen Sommer für den PC erschien. Über den Client des Entwicklersladet ihr das Spiel herunter und könnt kostenlos spielen. Monetarisierung gibt es lediglich über kosmetische Items, alle inhaltlichen Vorteile müsst ihr euch erspielen.Ihr habt ein eigenes Grundstück, das ihr dekorieren könnt und levelt unterschiedliche Skills: Angeln, Möbelherstellung, Insekten fangen, Holzfällen, Bergbau, Feldarbeit und mehr. Kämpfe gibt es in Palia nicht. Innerhalb unterschiedlicherredet ihr mit Bewohnern des Städtchens, zu denen ihr mit der Zeit eine immer stärker werdende Bindung aufbaut, bis sich eineentwickelt.Die Optik des Cozy Games ist malerisch-farbenfroh mit nicht allzu vielen Details. Bei den Bewohnern handelt es sich großteils um Menschen, es gibt aber auch Roboter, mit denen ihr sprechen könnt. Auch zu ihnen lässt sich eine Beziehung aufbauen. Ziel des Spiels ist es, die schönsten Items für euer Haus herzustellen, Skills und dadurch euren Charakter zu leveln und eine entspannte Zeit zu haben. Da es ein MMO ist, könnt ihr gemeinsam mit euren Freunden in der Welt von Palia herumlaufen.führt euch ins, wo ihr in der Wildnis euer Häuschen baut und, gemeinsam mit wenigen Nachbarn, ein kleines Dorf gründet. Das besteht anfangs nur aus eurem Heim, einer Art Rathaus und einem Laden. Mithilfe von Verbesserungen schaltet ihr nach und nach weitere Gebäude frei, wodurch dann noch mehr Bewohner ihren Wohnort zu euch verlegen.Mithilfe verschiedener Erze baut ihr immer bessere, um voranzukommen. Auch Waffen benötigt ihr, da ihr von Tieren angegriffen werdet oder sie erledigt, um ihr Fleisch einzusacken. Darüber hinaus gibt es eine Mine, wo fiese feuerspeiende Gegner auf euch warten.Durch Verbesserungen erhaltet ihr nicht nur mehr Häuser, sondern auch Fahrzeuge. Ihr habt ein Boot, um euch auf dem Wasser fortzubewegen oder nutzt euer Motorrad, um zügig von Biom zu Biom gelangen. Dort sind dann andere Bäume, Pflanzen und Tiere zu finden.Letztes Jahr brachte Gameloft mitein, das euch in eine niedliche Zauberwelt führt, in der ihr Geschichten von Charakteren wie Micky Maus, Donald Duck und Vaiana erlebt. Indem ihr mit einem Zauberstab immer mehr Ranken entfernt, schaltet ihr neue Gebiete und Figuren frei, für die ihr dann Aufgaben erledigt und die Story weiterspielt. Insgesamt gibt es für jede Person zehn Freundschaftslevel, die ihr durch Quests und Geschenke steigert. Zusätzlich könnt ihr Selfies mit den Bewohnern eures Dreamlight Valleys machen, was auch in Animal Crossing: New Horizons funktioniert, wenn ihr den richtigen Winkel wählt.Habt ihr genug von einer bestimmten Währung eingesammelt, könnt ihr im Disney-Schloss. So reist ihr in die Welt neuer Figuren, wie beispielsweise den Helden aus Toy Story, und erledigt die ersten Aufgaben, woraufhin sie in eure Welt ziehen. Ihr dürft sogar einen Platz für ihr Haus aussuchen.Im Laden von Dagobert Duck könnt ihr täglich vorbeischauen und euer Gold gegen Kleidung und Möbel eintauschen, um alles in Disney Dreamlight Valley nach euren Wünschen zu gestalten. Um möglichst viel Geld zu sammeln, baut ihr unterschiedliche Gemüsesorten an – auf jeder Map gibt es einen Verkaufsstand mit jeweils unterschiedlichen Feldfrüchten. Wer Glück hat, erwischt ein goldenes Gemüse und kann mehrmals hintereinander ernten.ist eine Farm- und Lebenssimulation, mit einem besonderen Unterschied zu ähnlichen Spielen: Es gibt. Euer Charakter übernimmt zusammen mit seinem Dino Lucky eine Farm.Im Vergleich zu Animal Crossing unterscheidet sich Paleo Pines vor allem durch die Dinos, da die restlichen Dorfbewohner menschlich sind. Ihreuren Dino und könnt die Karte entdecken, wo weitere Dinosaurier-Arten auf euch warten.Zudem züchtet ihr Pflanzen, erledigt Quests für die Bewohner und entdeckt nach und nach die Geschichte der Insel, auf der ihr euer neues Zuhause aufbaut. Dekorieren und Umbauen könnt ihr natürlich auch, wobei euch Lucky sogar helfen kann.Letztendlich ist Animal Crossing zwar ein wunderbares Franchise, jedoch kein alternativloses. Auch PC-Spieler kommen in Sachen Cozy Games durchaus auf ihre Kosten und niemand muss traurig sein, keine Nintendo Switch zu besitzen, da auchzu finden sind.