Animal Crossing New Horizons: Ohs, der Hase

Ohs, der Hase ist trotz seines niedlichen Aussehens eine echte Schreckgestalt für viele Animal Crossing-Spieler. Quelle: Nintendo

Silent Hill: Robbie the Rabbit

Die Hasen aus dem Super Mario-Universum

Die Rabbids sind vor allem als chaotische Schwarmintelligenz bekannt, in den Taktik-Titeln mit Mario bekommen sie aber auch individuelle Persönlichkeiten. Quelle: Nintendo / Ubisoft

Rayman: Die Raving Rabbids

Sam & Max: Max

Das dynamische Duo Sam und Max besteht zu gleichen Teilen aus Hund und Hase. In unserer Liste spielt natürlich nur einer von beiden eine Rolle. Quelle: Skunkape Games

Sonic: Cream the Rabbit

Jazz Jackrabbit: Jazz Jackrabbit

Jazz Jackrabbit schlittert nur knapp an der Position des ältesten Videospielhasen auf dieser Liste vorbei. Quelle: Epic Megagames

Die Hasen aus Pokémon

Star Fox: Peppy Hare

Genau wie auf diesem Bild verhält sich Peppy Hare auch in den Star Fox-Spielen: Er drängt sich nicht in den Vordergrund, sondern unterstützt mit weisen Ratschlägen aus der hinteren Linie. Quelle: Nintendo

Hopsende Honorable Mentions

sind aus dem Osterfest nicht mehr wegzudenken und wenn sie nicht gerade Schokoladeneier in eurem Garten verstecken, dann tummeln sich die flotten Fellbälle auch gerne auf dem Bildschirm und machen dieunsicher.Meister Lampe gehört nämlich genau wie viele andere Tiere seit jeher zum Standardrepertoire von digitalen Games und das trotz ihrer Sprungfertigkeiten nicht nur in Jump-and-Runs. Dabei sind sie oft mehr als nur möhrenknabbernde Hintergrunddekoration: Wir habenaus der Videospielgeschichte für euch eingefangen – und lassen sie am Ende des Artikels natürlich wieder frei. Versprochen!Die Welt von Animal Crossing hat viele Hasen vorzuweisen, doch den Titel als berühmtestes Karnickel darf sich derausauf die Löffel schreiben., wie man das Kaninchen passenderweise getauft hat, bedrohte Fans 2020 kurz nach Release des Spiels und inmitten der Corona-Pandemie nämlich mit seinen Eiern.Überall hatte derdie ovalen Köstlichkeiten versteckt und sorgte dafür, dass Spieler kaum noch Holz, Fische oder andere Ressourcen an Land ziehen konnten. Viele wünschten sich alsbald, damit endlich wieder Normalität auf ihrer Insel einziehen würde. Bis heute terrorisiert Ohs einmal im Jahr die Bewohner von Animal Crossing: New Horizons.Auch bei unserem nächsten Videospielhasen dürfte es vielen kalt den Rücken herunterlaufen:aus der-Reihe ist nämlich nicht gerade das knuffige Karnickel von nebenan. Das Maskottchen deskönnte mit seinerm pinken Äußeren beinahe als werbewirksam durchgehen, wäre da nicht der blutverschmierte Mund und die großen, leeren Augen.Auf unserer Liste ist Robbie allerdings auch der inaktivste Hase: In Silent Hill 3 sitzt das menschengroße Kaninchen vor allem, sorgt aber schon durch seine bloße Anwesenheit für Gänsehaut. Wer oder was sich innerhalb des Kostüms verbirgt und von wemstammt, wollen wir trotzdem nicht herausfinden.Obwohl Mario gemeinhin als Meister der hohen und weiten Sprünge gilt, hat er es in seiner Karriere als Videospielklempner immer wieder mitzu tun bekommen. Schon derausdürfte viele Spieler damals mit seinen Hechtsprüngen um den Verstand gebracht haben.Auch modernere Mario-Spiele können einevorweisen: Dieinzum Beispiel, die unter anderem in der Sternentor-Galaxie beheimatet sind und nicht mit verkleideten Lumas verwechselt werden sollten. Und auch indarf Mario wieder auf Hasenjagd gehen.Bei den berühmtesten Hasen der Videospielgeschichte dürfte es sich aber wohl um dieaus dem-Universum handeln. Ihren ersten Auftritt hatten die chaotischen Karnickel 2006 im Party-Spiel, nur um sich danach eine eigene Identität abseits des Ubisoft Maskottchens aufzubauen.Seitdem haben es die Rabbids weitgebracht: Alsaus Ich – Einfach Unverbesserlich stehen sie auch heute noch für stumpfen Slapstick-Humor, bekamen eine Reihe eigener Spiele spendiert und bevölkern dankund dem Nachfolgersogar das Pilzkönigreich.Auch deraus den Telltale-Titelndarf in unserer Liste nicht fehlen: Zusammen mit seinem Hundepartner macht das weiße Kaninchen schon seit 1993 die heimischen Bildschirme unsicher und ermittelt in den mysteriösesten Fällen.: Das dynamische Duo löst jedes Rätsel und Hase Max trägt einen nicht unwesentlichen Teil zu der Aufklärungsrate der beiden bei.Dank denerlebt Max zusammen mit seinem Partner übrigens mittlerweile ein kleines Comeback: Bereits die ersten beiden Spiele wurden als Remaster wiederbelebt, als nächstes istan der Reihe. Noch dieses Jahr dürft ihr also zusammen mit Max die unerwartet erhaltenenausprobieren.Weil die-Reihe nicht nur auf blitzschnelle Igel, sondern auch auf andere talentierte Tiere setzt, ist mitnatürlich auch hier ein Hase vertreten. Als Sidekick von Amy übernimmt sie eine, hat mit dem Chao Cheese aber auch noch einen zusätzlichen Begleiter dabei, der sie auf ihren Abenteuern begleitet.Ihrenhatte Cream 2002 in, wo Dr. Eggman in die Welt des unschuldigen Hasen eindringt und für Chaos sorgt, bis er von Sonic gestoppt werden kann. Als Dank für seine Taten schloss sich Cream dem blauen Igel an und ist seitdem in vielen Sonic-Spielen ein, auch wenn sie häufig im Hintergrund bleibt.Fast genauso alt wie Max istaus der gleichnamigen Videospielserie, die 1994 ihren Anfang nahm. Mit seiner Geschichte rund um die entführte Prinzessin Eva und demerinnert das Jump-and-Run durchaus an einen berühmten Klempner, der durch seine vielen Hasen bereits weiter oben auf der Liste zu finden ist.Im zweiten Teil gesellte sich mit Spaz dann noch ein weiterer Hüpfer hinzu: Imkönnen Spieler also zu zweit durch die Level hopsen. Besonders für alte Hasen dürfte Jazz Jackrabbit damit auch heute nochsein, auch wenn sich in den fast 30 Jahren nach seinem ersten Auftritt unzählige weitere dazugesellt haben.Mehr als 1.000 Taschenmonster gibt es seit dem Release von, und da man sich mehr als nur einmal an der Tierwelt orientiert hat, befindet sich darunter natürlich auch. Acht Stück fallen unter die eng gefasste Kategorie und erst in der zweiten Generation, also in, hat sich der erste seiner Art in die freie Wildbahn gewagt – unter den ursprünglichen 151 Taschenmonstern befindet sich tatsächlich kein Hase.Mit dem Aquahasen, dem flauschigen Duound, den grabbegeistertenundsowie dem feurigen Trioundhaben sich seitdem einige Exemplare dazugesellt, die ganz unterschiedliche Akzente setzen. Mal werden die langen Löffel, mal die schnellen Beine in den Vordergrund gerückt: Alle bringen ihre ganz eigenen Stärken mit.Auch die tierischen Raumfahrer der-Spiele können einen Hasen in ihren Reihen verbuchen., einer der dienstältesten Charaktere des mittlerweile fast von Nintendo vergessenen Franchises, machte einst schon mit dem Vater von Protagonist Fox McCloud das Universum unsicher. Sieht man einmal von seinemoberhalb des Halses ab, fällt seine Zugehörigkeit zur Gattung der Leporidae aufgrund seines Anzuges kaum auf.Trotzdem steht der alte Hase Fox und seiner Crew stetszur Seite, nachdem er schon während der Aparoiden-Invasion seinen Platz im Cockpit zugunsten seiner Rolle als Einsatzleiter und Mentor aufgegeben hat. Obwohl er mittlerweile nicht mehr an Einsätzen teilnimmt, brilliert er im Multiplayer-Modus von Star Fox Assault mit seinerAuch wenn sich diese Liste noch unendlich erweitern ließe, wollen wir euch zum Abschluss einige Hasen nennen, diesind. Da wären zum Beispiel die Loporrits aus, eine Rasse in dem erfolgreichen MMO, die mit ihrer niedlichen Statur bei vielen Spielern sehr beliebt sind. Auch die Hasen aus dem Indie-Puzzler, die ihr mit viel Schwung in die Suppe schleudern müsst, begeistern durch ihre Zahl und Flauschigkeit.Oder Rayton, aus, der durch den Release des Metroidvanias vor drei Jahren noch als ein ziemlich junger Hüpfer durchgeht und sich mit seiner Eisenfaust eher auf seine Armkraft als auf seine Sprungfertigkeit verlässt.Versteckt eure Meinung doch gerne wie ein bunt verpacktes Osterei in den Kommentaren.