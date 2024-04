Pausiert Animal Crossing und werdet demnächst zum Business-Saurier in Amber Isle

Zeitreisen sind für Spieler vonkein neues Konzept: Aber habt ihr euch schon mal gewünscht, euer Städtchen bis in das Zeitalter der Dinosaurier zurücksetzen zu können? Leider gibt es die vorzeitlichen Erdbewohner ja nur als staubige Skelette in Eugens Museum zu betrachten.Falls ihr also ein Spiel sucht, das in die gleiche Kerbe der niedlichen Lebenssimulationen schlägt und in dem Dinos nicht nur als leblose Fossilien existieren, solltet ihr definitivauf dem Schirm behalten.Beim ersten Blick auf den Trailer zu Amber Isle werden direkt alle Rezeptoren im Gehirn aktiviert, die dafür zuständig sind, ein waschechteszu erkennen. Das Spiel kombiniert bekannte und liebgewonnene Mechaniken des Genres und verpasst dem Gesamtpaket einen prähistorischen Anstrich. Ähnliches hat in jüngster Zeit die virtuelle Dino-Ranch Paleo Pines in Anlehnung an Farming-Spiele wie Stardew Valley vollbracht.Durch den Fokus auf Interaktionen mit den knuddeligen Bewohnern namens Paleos und den Aufbau ihrer Heimat liegt im Falle von Amber Isle eher der Vergleich mit Animal Crossing nahe. Obwohl beide Titel sich durch eine vorgesehene Beschäftigung trotzdem unterscheiden: Auf der Bernstein-Insel wartet nämlichdarauf, euch hinter seiner Theke zu begrüßen. Vereint man beide Schwerpunkte, gelangt man zu der Beschreibung des Spiels, welche der Entwickler Ambertail Games selbst wählt: eineAls Geschäftsmann oder -frau ist es eure Aufgabe, die durchaus speziellen Wünsche eurer Nachbarn in Form ausgefallener Waren zu erfüllen. Mit dem richtigen Verhandlungstalent könnt ihr eurem Start-up aus einem Land vor unserer Zeit zu finanziellem Erfolg verhelfen. Abgerundet wird der ganze Spaß durch klassische Features wieInformationen über die Existenz des Projektes Amber Isle sind noch taufrisch: Entsprechend unwahrscheinlich ist es, dass in nächster Zeit ein Release-Termin bekannt gegeben wird. Sowohlsehen sich also mit ungewisser Wartezeit konfrontiert. Und wenn diese Hürde erstmal überwunden wurde, stellt sich immer noch die Frage, ob Ambertail Games verstanden hat, was Cozy Games besonders macht oder im Endeffekt bloß eine leere Hülle abliefert. Als Vorbild könnten dabei fünf Alternativen zu Animal Crossing und Co. dienen, welche diesen Test schon bestanden haben.