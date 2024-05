Van-Life in der Cozy Game-Edition: Auf Tour mit den niedlichen Reisebegleitern von Cozy Caravan

Urlaub fürs Gehirn ist die Devise hinter Spielen wie, die in ein Paradies der Entschleunigung entführen wollen. In diesem verhältnismäßig neuen Genre der sogenannten Cozy Games ist nun ein neuer Mitbewerber aufgeschlagen:tummelt sich seit Neustem auf Steam unter seinesgleichen und wartet darauf, Reisende auf ihrem Weg durch den Katalog abzugreifen, um gemeinsam mit ihnen eine gemütliche Wohnwagenfahrt anzutreten.Amhat Cozy Caravan die Zügel angezogen und ist in denauf Steam geprescht. Bei diesem ersten Halt stellt sich das Spiel als entspannte Erkundungstour durch idyllische Landschaften vor, auf der ihr aber nicht nur die Füße hochlegen sollt, sondern auch fleißig sein müsst. Spesen leistet ihr euch mit einem, für den ihr Ressourcen sammelt und diverse Gegenstände in Minispielen herstellt. Packt euch an einem Standort mal wieder das Fernweh, bringt euch euer bester Freund Bubba in die nächste Stadt, wo frische Quests und unbekannte Gesichter warten.Egal wo ihr seid,sind immer gern gesehen. Einige der anzutreffenden Bewohner sprechen wohl auch des Öfteren mal Einladungen für Aktivitäten wie Steine übers Wasser flitschen aus. Und auch auf der offenen Straße hält eventuell mal eine verlorene Seele den Daumen in den Wind, da kommt ihr mit eurem, anscheinend sehr vertrauenswürdigen, Gefährt wie gerufen.Neben dem Feeling teilt Cozy Caravan eine weitere Gemeinsamkeit mit Animal Crossing: In beiden SpielenAllerdings schlüpft ihr in Cozy Caravan auch selbst in die Rolle von Kreaturen wie Waschbären, Fröschen, Robben oder roten Pandas. Preislich ordnet sich der Newcomer übrigens in einer deutlich niedrigeren Kategorie als der Nintendo-Gigant ein und verlangt von euch, wobei nochgilt. Für noch mehr Empfehlungen zu Animal Crossing-Alternativen, haben wir für euch eine Liste mit fünf passenden Titeln zusammengestellt.