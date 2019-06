Luigi's Mansion 3: Geisterjagd, Professor I. Gidd, Schreckweg F-LU und Fluigi im Video - 4Players.de

"Was Luigi an Wagemut fehlt, macht er mit seinen neuen Hilfsmitteln und Fähigkeiten wett. Setze Luigis Fähigkeiten Schleudern, Saugschuss und Druckstrampler effektiv ein!

Fluigi, die neueste Erfindung von Professor I. Gidd, hilft dir bei deinem Abenteuer. Luigis grüner Doppelgänger kann sich durch enge Öffnungen quetschen, über Stacheln laufen und Hindernisse überwinden, an denen Luigi allein nicht vorbeikommt.

Wechsle zwischen Luigi und Fluigi hin und her oder spiele mit einem Freund zusammen und steuert je einen der Charaktere.

Schlage dich bis zum obersten Geschoss des Hui-Hotels vor und überwinde dabei kuriose Hindernisse und gruselige Gegner.

Bis zu acht Spieler können im Wettlauf gegen die Zeit die Hindernisse des Wirrwarrturms meistern."

Bei der E3-Direct-Ausgabe ist ein Überblick-Trailer zu Luigi's Mansion 3 für Nintendo Switch gezeigt worden. Das dreieinhalb Minuten lange Video stellt das Spiel in Kurzform vor. Ein Releasetermin wurde nicht genannt, es soll aber noch in diesem Jahr erscheinen.Letztes aktuelles Video: E3 2019 TrailerNintendo: "Luigi, Mario und ihre Freunde werden in ein Luxushotel eingeladen. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch! Nach ihrer Ankunft stellt sich die Einladung als List von König Buu Huu heraus, der in Wahrheit Mario und seine Freunde fangen wollte! Luigi muss sich nun erneut mit Professor I. Gidd zusammenschließen, um als Held wider Willen die tückischen Stockwerke des Spukhotels zu erkunden und seine Freunde zu retten. Dabei kann er sich auf den neuen Schreckweg F-LU verlassen. Mit ihm kann er die fiesen Phantome wegpusten, sie zu Boden werfen und sogar seinen glibbrig-grünen Doppelgänger Fluigi beschwören. Fluigi kann Hindernisse überwinden, an denen Luigi allein nicht vorbeikommt. Wechsle zwischen Luigi und Fluigi hin und her, wenn du allein spielst, oder spiele gemeinsam mit einem Freund je einen der beiden Charaktere. Wenn dir der Sinn nach Mehrspieleraction steht, lohnt sich ein Besuch im Wirrwarrturm. In diesem Mehrspielermodus können sich bis zu acht Spieler den Herausforderungen des Turms stellen, entweder im Online-Spiel oder lokal auf bis zu vier Nintendo Switch-Konsolen."Features (laut Hersteller):