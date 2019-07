Luigi's Mansion 3: Geisterjagd startet an Halloween auf Switch - 4Players.de

Schreckweg G-00

Der Releasetermin für Luigi's Mansion 3 steht fest und man hätte es sich eigentlich schon im Vorfeld denken können: Bei Nintendo hat man sich nach Angaben bei Eurogamer.net für den 31. Oktober entschieden. Passender geht es kaum, denn an diesem Datum ist...richtig...Halloween.Dieses Mal verschlägt es den Angsthasen in ein Spuk-Hotel, in dem er mit seinem verbesserten Schreckweg G-00 wieder mehr als genug zu tun bekommen dürfte. Wir konnten den Titel auf der E3 bereits anspielen. Ob und wie er uns gefallen hat, lest ihr hier in der Vorschau Letztes aktuelles Video: E3 2019 Trailer